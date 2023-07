Ce se întâmplă cu Sylvia Sîrbu: “Nu mă regăseam în propria viață”. Ce spune de trupa ASIA

Sylvia Sîrbu a povestit totul despre începuturile carierei, experiența în trupa A.S.I.A, dar și despre relația cu spiritualitatea. În interviul exclusiv pentru FANATIK, Profa de Zen a făcut declarații despre momentele care au marcat-o și cum a reușit să le depășească.

Sylvia Sîrbu: “Eu nu mi-am dorit niciodată să devin cântăreață”

Să vorbim puțin despre începuturile carierei tale muzicale. A fost greu drumul spre succes?

– Eu am făcut parte 3 ani din trupa A.S.I.A Cred că toată chestia cu trupa a fost mai grea pentru mine, deoarece nu aveam nicio treabă cu domeniul ăsta. Nu mi-am dorit niciodată să devin cântăreață, am devenit din pură întâmplare. Eu îmi doream să lucrez în publicitate și eram în primul an de facultate. Colaboram cu o agenție de publicitate. Șeful meu era impresarul Loredanei Groza la vremea aceea. Într-o zi m-a întrebat în glumă ce altceva aș vrea să fac.

ADVERTISEMENT

Eu i-am răspuns tot în glumă că aș vrea să devin cântăreață. El mi-a spus că știe pe cineva care caută o fată pentru un proiect, dar nu știam despre ce e vorba. M-am dus la casting de rușine, pentru că nu voiam inițial. L-am cunoscut pe Adrian Ordean și am dat o probă, nici nu mi-au spus inițial despre ce este vorba. Peste o lună m-au sunat să semnăm contractul.

Mi-a fost foarte greu, pentru că trupa A.S.I.A mai trecuse prin multe schimbări până la mine. Eu a trebuit să înregistrez toate piesele cu vocea mea, să învăț toate coregrafiile. Eu nu aveam niciun fel de experiență cu studioul. Nimeni nu mai avea răbdare cu mine și nu înțelegea că eu sunt super începătoare. La un moment dat mă simțeam chiar exclusă. Dar până la urmă m-am acomodat?

ADVERTISEMENT

“Succesul cu DJ Rhyno m-a luat prin surprindere”

Iar după A.S.I.A?

– Dintr-o altă întâmplare l-am cunoscut pe DJ Rhyno. Se încheiase cu proiectul A.S.I.A și mă întrebam ce voi face pe viitor. Îmi făcusem o agenție de organizări de evenimente, care mergea foarte bine. Într-o zi mi-a spus un prieten că știe un DJ și are nevoie de o voce pe piesă. M-am dus și am înregistrat piesa. De atunci a început întreaga nebunie.

Noi nici nu aveam suficiente piese, dar sunau oamenii să ne cheme la concerte. Așa că noi am fost primii din țară care au inventat această rețetă. Să venim să cântăm 2 piese, apoi DJ Rhyno punea muzică la club. Chiar ne-a luat prin surprindere tot succesul, nu ne așteptam. Noi nu aveam nici măcar manager sau impresar.

ADVERTISEMENT

Cred că în primii ani, eu mă ocupam de tot, țineam agenda, tăiam facturi. Așa am fost împreună 15 ani. Colegul meu s-a mutat apoi în Suedia, iar . Încă am concerte și activez pe piață. A fost o experiență foarte frumoasă.

Profa de Zen, dezvăluiri despre relația cu spiritualitatea: “Eram nemulțumită, nu știam ce mi se întâmplă”

Cum ai descoperit calea către spiritualitate?

– Dintr-o nevoie personală. Prin 2013 am intrat într-o perioadă în care nu știam ce mi se întâmplă. Nu mă mai regăseam în propria mea viață. Nu eram mulțumită, nu mă simțeam împlinită, nu mă puteam bucura de ce este în jurul meu. Eu sunt un om foarte pragmatic, vreau să înțeleg ce mi se întâmplă. Nu știam unde să caut răspunsuri.

La un moment dat m-am îmbolnăvit fizic și m-am speriat foarte tare la momentul respectiv. S-a creat în mine această convingere că toate gândurile mele negative s-au concretizat în această afecțiune a corpului. Mi-a stârnit interesul treaba asta. Atunci am fost recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat ceva mai grav. Am început să citesc foarte mult, să mă uit la documentare.

ADVERTISEMENT

Când ești la început, e super frustrant, pentru că nu știi de unde să începi. Ai vrea să existe o carte care să-ți ofere toate răspunsurile pe care tu le cauți, iar chestia asta nu există. Citeam și mă uitam la tot ce îmi pica în mână. Citeam despre energii și legea atracției, era la mare modă pe vremea aceea.

“Eu dintotdeauna am avut o latură ezoterică”

Așa a început transformarea ta în “Profa de Zen”

– Eu întotdeauna am avut o parte ezoterică, ascunsă în interiorul meu. Eram foarte interesată de tot ce ține de Biblie, mereu mi-am pus întrebări. După vreun an, când am văzut că nu știu cum să aplic aceste informații, am apelat la oameni cu experiență. Eu îmi doream să întâlnesc pe cineva și să îi pun un milion de întrebări. Tot ce am citit eu și nu am înțeles.

Așa am început să fac tot felul de cursuri și mi-a prins foarte bine. Am cunoscut și oameni minunați, dar am și învățat mult mai multe lucruri. Am realizat că ceea ce te schimbă este emoția și experiența trăită. La anumite seminarii poți să trăiești unele lucruri extrem de profunde. După niște ani de zile, toate s-au legat în interiorul meu.

Am înțeles și care e treaba cu psihologia, pentru că voiam să înțeleg și cum funcționează mintea. Apoi m-am axat pe partea de spiritualitate. Pentru mine componenta asta este foarte importantă. Este o călătorie care va continua toată viața, pentru că sunt pasionată de multe lucruri și vreau să aprofundez cât mai mult.

Cum a primit Sylvia Sîrbu nickname-ul “Profa de Zen”

Cine a venit cu ideea nickname-ului “Profa de Zen”?

– A fost ideea bunului meu prieten, Cristian Stan, care a lucrat mult timp în televiziune. În momentul în care am făcut un interviu cu el, mi-a spus “profa de zen” și așa mi-a rămas numele.

Care este cea mai frecventă greșeală pe care o vezi la oamenii care sunt la început de drum pe plan spiritual?

– Faptul că nu au răbdare. Există și foarte multe căi spirituale, iar oamenii sunt foarte confuzi. Nu știu încotro să meargă și ce să experimenteze mai întâi. Iar eu mă bucur că trăim vremuri în care putem alege cum și în ce să credem.

Fiecare rezonează cu chestii diferite. Doar experimentând poți descoperi calea care ție ți se potrivește cel mai mult, nu există p soluție general valabilă. Apoi trebuie să te ții de drumul acela, dacă te împlinește.

“Eu urăsc să merg la sală, să trag de fiare”

Cât de mult contează alimentația și activitatea fizică pentru o minte limpede?

– Eu nu sunt un om care să meargă la sală. Urăsc să trag de fiare și să alerg pe bandă. Mă mai duc ocazional, câteva luni pe an, înainte să vină vara. La un moment dat am simțit nevoia să fac un anumit tip de mișcare care să-mi placă, pentru a-mi debloca energia din corp.

Simțeam că am multă energie stagnată în corpul meu. Din această cauză m-am îndreptat către yoga. Am zis că măcar nu fac cardio. M-am dus și m-am înscris la clase de yoga, iar prima mea clasă a fost și cea mai grea. Eu nu știam la vremea aceea că era unul dintre cele mai grele stiluri de yoga.

Cu chiu, cu vai, am dus-o la bun sfârșit. De atunci nu m-am mai oprit. După un an, am făcut primul meu curs de yoga teacher. M-a ajutat enorm, nu doar că am căpătat o bună flexibilitate, dar mi-a adus echilibru între minte și corp.

Sylvia Sîrbu s-a accidentat practicând yoga: “Le resimt și în ziua de azi”

Am învățat să-mi ascult corpul. Am avut și accidentări, pe care le resimt și în ziua de azi. Am învățat că nu trebuie să forțezi foarte mult nota, pentru că la un moment dat vrei să-ți depășești limitele. Întotdeauna corpul nu ne minte. Sunt multe emoții care sunt blocate la nivelul corpului nostru fizic.

Mi s-a întâmplat după clase să îmi vină să plâng, iar asta să fie ca o eliberare. La yoga întindem mușchii și ligamentele, iar astfel se crează spațiu. La final, când se face acea meditație, ceea ce este blocat în interiorul corpului, iese la suprafață. Apoi începi să te simți din ce în ce mai bine și nu știi neapărat de ce.

Iar pe partea de alimentație?

– Anul trecut am avut un an mai dificil, am avut tot felul de dereglări la nivelul corpului. Am terminat anul cu cea mai oribilă gripă din viața mea.

“Aveam câteva kilograme în plus, mă simțeam oribil”

M-am simțit foarte rău și mi-am revenit foarte greu. Am luat și câteva kilograme în plus, aveam retenție de apă, mă simțeam oribil. A trebuit să fac ceva în privința asta. Eu nu sunt adepta dietelor, nu am ținut niciodată cură de slăbire. Trebuie să găsim un stil de viață pe care să îl menținem pe termen lung.

Am ajuns la concluzia că toată treaba cu nutriția e o nebuloasă. Un nutriționist spune să mâncăm ceva că ne face bine. Cu siguranță va exista altul care va spune că acel aliment nu este bun. Eu am ales postul intermitent. Eu am ajuns acum și mănânc într-o fereastră de 5 ore pe zi. Am două mese principale și o gustare. La gustare încerc să mănânc fructe.

Mă simt foarte bine și am și slăbit. Trebuie făcut oricum treptat. În momentul în care ai repaus de la digestie, celulele noastre se refac. Iar corpul consumă celulele bolnave, celulele obosite, corpul nostru se regenerează. Ca să nu mai zic că în primul rând, începe să se ducă grăsimea din corp. Iar atunci când mănânc, încerc să mănânc curat.

Profa de Zen, Sylvia Sîrbu recunoaște: “Țin post intermitent, dar uneori mănânc și dulce”

Mai mănânc uneori dulce, o dată la câteva zile. Dar în rest, mă străduiesc să mănânc sănătos. Cred că am slăbit 7 kilograme, dar nu vreau să mai slăbesc, deja sunt prea slabă. Capeți și o claritate a minții. Am fost și vegetariană vreo 2 ani, acum mă străduiesc să mănânc cât mai puțină carne.

Dar nu dintr-un motiv moral, ci pur și simplu carnea pe care o cumpărăm noi din supermarket-uri este foarte nesănătoasă. Conține mulți hormoni, antibiotice și alte chimicale. Carnea și carbohidrații, în general, susțin inflamația din corp. Sunt adepta dietelor cu mai puțini carbohidrați. Prefer să mănânc grăsimi sănătoase, cum ar fi avocado, sau ulei de măsline.

“Sunt prea exigentă cu mine și cu cei din jurul meu”

Ce ai vrea să schimbi la tine, dar nu ai reușit până acum?

– Acest perfecționism dus la extrem. Câteodată nu e bine să fii așa perfecționist. Ai impresia că niciodată nu ești suficient de pregătit, sau suficient de bun să faci anumite lucruri. Sunt conștientă că e un concept greșit. Nu am reușit să rezolv această problemă la mine.

De multe ori sunt prea exigentă cu mine, uneori și cu cei din jur. Dacă mă duc să-mi cumpăr o pereche de blugi, trebuie să verific toate magazinele, până să mă decid. Trebuie să văd toate opțiunile. Am ajuns la concluzia că nu e așa bună treaba asta.

Sylvia Sîrbu nu are nevoie de mulți bani pentru a fi fericită: “Prefer să nu devin milionară în euro, dar să fac ce îmi place”

Te simți o femeie împlinită? Îți dorești ceva anume în acest moment?

– Sunt împlinită. Bine, întotdeauna îmi doresc chestii în plus. De-a lungul anilor am învățat cât de important este să fii recunoscător pentru ceea ce ai deja. Anul trecut am întâmpinat niște lucruri medicale care m-au panicat. Și am ajuns la concluzia că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am. Pentru că nu trebuie să-mi fac griji pentru ziua de mâine.

Știu că pentru unii poate nu e un lucru important, dar pentru mine contează extrem de mult. Faptul că am o liniște și . Îmi place treaba cu muzica, dar sunt conștientă că nu voi mai activa în domeniul ăsta foarte mulți ani. Nici nu îmi doresc asta. Mai merg câțiva ani și gata. Sunt recunoscătoare că mi-am descoperit pasiunea pentru spiritualitate și meditații ghidate.

Îmi aduce satisfacție sufletească. Prefer să nu devin milionară în euro, să câștig mai puțini bani, astfel încât să-mi asigur un trai decent, dar să fac ceea ce îmi place. Mă simt norocoasă. Aș vrea un apartament mai mare, o casă la munte, dar astea sunt chestii materiale. Am oameni în jur care mă iubesc, asta este cel mai important.

“Au fost unele momente în care m-am simțit la pământ”

Care este cel mai greu moment pe care ți l-a dat viața?

– Au fost mai multe. Au fost unele în care m-am simțit la pământ. Dacă aș fi putut să merg în lume, să mă ascund undeva, aș fi făcut-o. M-am simțit copleșită. Întotdeauna, când ajungem la fundul sacului, ne rămâne credința în Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată.

Nu știu cum am găsit forța și resursele și am ieșit din orice situație dificilă pe care viața mi-a aruncat-o. Toate chestiile astea fac parte din viață. Se spune că episoadele astea dureroase nu ni se dau întâmplător, ci ca să învățăm ceva din ele. Apoi să îi putem ajuta pe alții să depășească situații similare. Situațiile dificile ne oferă cea mai mare experiență de viață, iar din acestea vine adevărata înțelepciune.

“Vreau la un moment dat să scriu și o carte”

Unde te vezi peste 10 ani?

– Probabil peste 10 ani voi avea o casă la munte. Eu sunt Capricorn, nu sunt cu marea, dar sunt cu muntele. Mă voi ocupa în continuare de spiritualitate. În curând voi pune pe aplicația mea de meditații și masterclass-uri.

Voi vrea la un moment dat să scriu și o carte. Mă văd un fel de hipioată, îmbrăcată cu tot felul de rochii cu modele și accesorii. Cred că voi aprecia viața mult mai mult. Mai mult decât o fac în momentul acesta. Cred că voi fi împăcată și liniștită.

Ce planuri ai pentru vara aceasta?

– La un moment dat vreau să plec din București în vara aceasta. Nu știu dacă voi pleca în afara țării, pentru că am multe chestii de făcut aici. Pentru mine anul trecut a fost foarte dificil și nu am avut timp și starea necesară să mă ocup de tot.

Sylvia Sîrbu are o vară aglomerată: “Abia în octombrie voi avea mai mult timp liber”

Anul acesta încerc să recuperez tot ce nu am făcut anul trecut. Până în septembrie, am concerte, între timp scriu și înregistrez meditații ghidate. Până în toamnă vreau să scot și o piesă. Chiar zilele trecute am vorbit cu managerul meu și am stabilit că e cazul să scot și o nouă piesă.

Am destul de multe lucruri de făcut. Dar cu siguranță în cursul săptămânii, ori de câte ori voi avea timp, voi da câte o fugă la munte. Asta e cam tot ce îmi doresc pe anul acesta. În rest, nu îmi fac prea multe planuri, când va fi momentul, voi pleca și în vacanță.

Dar nu am planificat nimic, pentru că pentru noi, artiștii, vara este cea mai aglomerată perioadă. Abia din octombrie concertele încep să se mai rărească și atunci voi avea și eu mai mult timp liber.