Ce se întâmplă cu unul dintre cei mai bogaţi români. Daniel Dineş şi-a dat demisia și e gata de o nouă aventură

Daniel Dineș, unul dintre cei mai bogați oameni de la noi din țară, și-a dat demisia din poziția de director executiv a propriei sale companii. Omul de afaceri a dezvăluit de ce a luat această decizie și ce va face pe viitor.

Ce se întâmplă acum cu Daniel Dineș

Compania IT UiPath a anunțat recent că de la 1 ianuarie 2023, Daniel Dineș, cofondatorul și directorul executiv al firmei, își va da demisia, după cum notează portalul financiar și confirmă Economedia.

ADVERTISEMENT

Deși are origini românești, societatea își are sediul la New York, iar începând cu anul viitor, de la 31 decembrie 2024, Daniel Dineș va fi înlocuit de celălalt director executiv, Enslin. Acesta din urmă ocupă, din luna mai 2022, funcția de codirector executiv.

Daniel Dineș va rămâne director de inovație și a luat această decizie pentru a se putea concentra pe dezvoltarea tehnologiei și inteligenței artificiale în cadrul UiPath. Menționăm că omul de afaceri a fost director executiv din 2005, atunci când a cofondat compania.

ADVERTISEMENT

„Intenționez să conduc agenda de inovare a UiPath pentru a transforma automatizarea întreprinderilor prin valorificarea următoarei generații de tehnologii de inteligență artificială în soluții practice pentru clienții noștri”, a scris omul de afaceri într-o postare pe blogul său.

Cine este omul de afaceri

cu o avere estimată la 1,9 miliarde de dolari. Primii în top sunt și Ion Țiriac.

ADVERTISEMENT

De altfel, în anul 2021 Daniel Dineș era mult mai bogat. Averea sa se ridica la acea vreme la 6 miliarde dolari, numai că acțiunile companiei UiPath au scăzut drastic la bursă și astfel a avut mult de suferit.

În acest moment, acțiunile companiei de IT a lui Daniel Dineș se tranzacționează la bursă cu 16,4 dolari pe unitate. Acest lucru se întâmplă în contextul în care în cea mai bună perioadă se vindeau cu 79 de dolari/ bucată.

Ui Path are acum o capitalizare de 9,25 de miliarde de dolari, iar în anul 2021, imediat după listare, afacerea fondată de omul de afaceri român, care se ocupă cu producerea de roboți software- ce completează tabele și formulare, era evaluată la 40 de miliarde de dolari.