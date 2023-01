Cât de bogați sunt, de fapt, frații Pavăl, patronii magazinelor Dedeman. Averea lor crește în fiecare zi

Frații Pavăl, proprietarii magazinelor Dedeman sunt, în prezent, cei mai bogați români. Averea lor crește zilnic și ar fi mai mare chiar și decât a miliardarului Ion Țiriac, conform ultimului top realizat de revista Forbes.

Dragoș și Adrian Pavăl au fost incluși în 2022 și în topul celor mai bogați oameni ai lumii, ceea ce înseamnă că

Mai exact, cei doi frați au o avere de 13 miliarde de lei. Banii lor provin atât din lanțul de distribuție din bricolaj, cât și , așa cum informează .

Cine sunt, mai exact, frații Pavăl

Frații Pavăl sunt originari din Suceava și provin dintr-o familie modestă, cu opt copii. Succesul lor a început să apară în 1992, atunci când și-au deschis în Bacău un mic magazin.

În spațiul comercial, de 16 metri pătrați, au angajat o vânzătoare, și au adus marfă precum: sucuri, gume de mestecat, unghiere, papuci de acasă și alte produse necesare la casa omului.

Cu timpul, Dragoș și Adrian Pavăl au reușit să extindă lanțul Dedeman, până la 30 de magazine, în marile orașe din România, fără a face afaceri cu statul. Peste 6.000 de angajați ar avea în prezent cei mai bogați români.

”Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician.

Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate.

Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, a rememorat Adrian Pavăl, potrivit