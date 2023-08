Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la returul FCSB – CSKA 1948 Sofia

Vlad Chiricheș nu va juca pentru din al doilea tur preliminar al UEFA Conference League. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că lipsa de pregătire a fundașului a dus la această decizie.

Vlad Chiricheș nu joacă în returul FCSB – CSKA 1948 Sofia

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB și scor 2-0 în a treia etapă a SuperLigii. Căpitanul naționalei României a jucat 63 de minute și a fost înlocuit cu Denis Haruț.

Fostul fundaș de la Tottenham sau Napoli este departe de o formă fizică la parametrii optimi, astfel, va rata meciul retur dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia, joi, 3 august, ora 21:30 pe „Arcul de Triumf”.

„Chiricheș nu va juca acum cu bulgarii. Nu a făcut pregătirea cu noi. Dacă ar fi făcut pregătirea cu noi, era cu totul altceva”, a fost anunțul făcut de Mihai Stoica, la TV .

Andrea Mandorlini, impresionat de Vlad Chiricheș: „Un mare jucător”

Andrea Mandorlini, antrenorul italian al celor de la CFR Cluj, l-a urmărit pe Vlad Chiricheș în Serie A și a avut doar cuvinte de laudă la adresa fundașului român. Tehnicianul care a reușit eventul pe banca ardelenilor consideră că transferul lui Vlad Chiricheș reprezintă un mare plus pentru FCSB.

„Îl salut. Un mare jucător! Eu am văzut multe partide în Italia, la Cremonese, care era antrenată de un amic de-al meu, Davide Ballardini, care mi-a vorbit foarte frumos despre el. Un mare jucător, un mare om și sunt sigur că va face bine și va îmbunătăți o echipă puternică, cum e FCSB.

Campionatul românesc devine mai important pentru că s-a întors un jucător de faimă internațională și asta spune ceva despre campionatul românesc, care a punctat bine și în Europa. Este bine pentru fotbalul românesc”, a declarat Andrea Mandorlini.

Cum va arăta play-off-ul SuperLigii în opinia lui Mihai Stoica: „Vor fi cele din anul trecut”

Deși s-au scurs doar trei etape din actualul sezon al SuperLigii, Mihai Stoica a făcut calculele și a dezvăluit lista cu echipele care vor accede în play-off. Oficialul FCSB-ului este de părere că Hermannstadt și Voluntari vor ieși din schemă, iar Rapid și Universitatea Craiova vor prinde biletul pentru play-off.

„Eu cred ca Rapid si Craiova vor intra in play-off. Iese probabil Hermannstadt. Cele şase din play-off vor fi cele din anul trecut. N-o să fie Farul? Nu cred. N-o să fie Sepsi? Nu cred. Chiar mă aşteptam la mai mult de la UTA.

Parcă au plecat prea mulţi jucători de la ei şi unii care nu erau modeşti: Batha, Vukcevic, Ubbink… Erau nişte jucători buni”, au fost cuvintele lui Mihai Stoica.