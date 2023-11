Ce se întâmplă, de fapt, cu Mitriță. Rotaru, dezvăluiri despre vedetele Craiovei: “Le-am spus în față la vestiar”

Universitatatea Craiova pare că a mai ratat un nou sezon, pentru că oltenii sunt tot mai departe de podiumul SuperLigii. În aceste condiții, patronul Mihai Rotaru așteaptă un antrenor bulgar, care să reclădească formația din Bănie în următorii trei ani.

Ce se întâmplă cu Alex Mitriță de la Craiova?

Cât despre prezent, Mihai Rotaru subliniază că marea problemă la Craiova nu e lipsa de valoare a jucătorilor, ci faptul că majoritatea vedetelor sunt ieșite din formă. Primul vizat, Alex Mitriță, favoritul lui Horia Ivanovici și a analiștilor Fanatik SuperLiga.

”Nouă ne place foarte mult Mitriță, cred că era jucător care putea să ajute și echipa națională. Așa cum echipa a scăzut, așa și el. Care e problema?”, a fost întrebarea adresată lui Mihai Rotaru de către moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga.

Drept răspuns, patronul Universității Craiova a anunțat că cea mai mare problemă e lipsa de formă a vedetelor de la echipă. ”Avem nu doar Mitriță, avem 6-7 jucători ieșiți din formă. Este situația echipei în acest moment, analiza făcută de către noi, analiza internă.

Mitriță e poate singurul jucător din România care în vârf de formă poate să decidă un meci. El a venit cu mari speranțe la Universitatea Craiova, au fost niște probleme după cele două meciuri mai slabe, cu Farul și FCSB, dar sperăm ca în cel mai scurt timp nu doar Mitriță, ci și Ivan, Koljic, Markovic, Baiaram, pe toți să-i punem în formă maximă. Când îi vom avea pe toți în formă maximă nu vom mai avea problemă.

Nu există în România o echipă cu o bancă atât de puternică. Problema noastră e de încredere și de formă sportivă. Le-am spus-o în vestiar acum trei săptămâni, în acest moment doar trei jucători merită să joace în primul 11 la Universitatea Craiova.

Îi știe toată lumea, portarul, Bancu și Screciu. Jucătorii ce să spună, cu capul în pământ. Ei sunt responsabili, nu vă gândiți că la Craiova încep să-și dea cu părerea! Îmi doresc la fiecare meci să mai câștigăm câte un titular”, a explicat Rotaru.

