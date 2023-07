Ce se mai întâmplă cu Blue Air. Ce datorii are, de fapt, compania aeriană

Blue Air se confruntă cu datorii masive de peste 2,73 miliarde de lei către peste 450 de creditori din țară și din străinătate, potrivit listei de creanțe publicată de administratorul judiciar provizoriu al Blue Air Aviation SA. Creditorii, care includ persoane fizice și juridice, au înaintat cereri în valoare totală de 2,14 miliarde de lei, iar diferența va fi supusă unei dispute viitoare.

Blue Air are datorii uriașe

Cea mai mare parte a datoriilor, în valoare de 1,78 miliarde de lei, este datorată celor cinci creditori principali, în frunte cu compania leasing Air Lease Corporation (ALC). Aceasta este responsabilă de opera zboruri, iar datoria către mai multe companii deținute de ALC se ridică la 506 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

Blue Air are, de asemenea, datorii semnificative față de alte entități. Printre acestea se numără Thunderbolt Leasing, de la care Blue Air a închiriat avioane în valoare de 12,4 milioane de lei, Boeing Capital Corporation cu o datorie de 78,38 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu o sumă de 351 de milioane de lei. Compania are și datorii către Hello Jets în valoare de aproape 301 milioane de lei.

Blue Air se confruntă, de asemenea, cu datorii către mai multe aeroporturi din România, totalizând peste 39 de milioane de lei. Cele mai semnificative datorii sunt către Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) în valoare de 17,785,592.22 lei, și Aeroportul Internațional Iași cu o datorie de 11,964,303.27 lei.

ADVERTISEMENT

Proleme mari pentru compania aeriană

Compania aeriană are datorii către Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) în valoare de 58 de milioane de lei, față de ROMATSA cu o sumă de 12,8 milioane de lei și față de numeroși creditori români și străini.

Printre creditori se numără și persoane fizice, dintre care Roberto Reale are de recuperat 237 de mii de lei, iar Cristian Teodor Rada, fost acționar majoritar al Blue Air, are de recuperat 45,1 milioane de lei. Capital Financial Services SA este unul dintre cei mai mari creditori români ai Blue Air, având de recuperat 106,8 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

Datoriile Blue Air către furnizorii de servicii de deservire a zborurilor și de combustibil pentru avioane sunt semnificative. Companiile CFM International și MTU au de recuperat 10,4 milioane de lei, respectiv 8,75 milioane de lei.

Peste 400 de persoane vor fi concediate

Aceste datorii uriașe au condus la o situație dificilă pentru Blue Air, care ai săi. Cu peste 2/3 din personalul său fără activitate, compania se luptă pentru a-și rezolva problemele financiare și a-și menține operațiunile.

ADVERTISEMENT

Datoriile acumulate de Blue Air față de aeroporturile din România se ridică la peste 39 de milioane de lei și se împart astfel: Aeroportul Arad – 20,812.83 lei, Aeroportul “George Enescu” Bacău – 4,203,589.54 lei, Aeroportul Iași – 11,964,303.27 lei, Aeroportul “Traian Vuia” Timișoara – 39,301.00 lei, Aeroportul “Avram Iancu” Cluj Napoca – 4,429,726.59 lei, Aeroportul Sibiu – 44,051.92 lei, Aeroportul “Mihail Kogălniceanu” Constanța – 339,434.33 lei, Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava – 7,263.55 lei, Aeroportul “Henri Coandă” (Otopeni) – 17,785,592.22 lei, Aeroportul Baia Mare – 164,616.84 lei, Aeroportul Oradea – 23,895.64 lei. Aceste datorii puse în fața aeroporturilor reprezintă o provocare majoră pentru Blue Air în eforturile sale de a-și gestiona situația financiară.