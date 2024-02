Ce secret ascunde un tablou vechi de 500 de ani. Ce a scos la iveală inteligența artificială despre pictura care se află în momentul de față în Museo del Prado din Madrid, Spania. Oamenii vor rămâne uimiți la aflarea adevărului.

Care este taina descifrată dintr-un tablou pictat în urmă cu 500 de ani. Care sunt lucrurile aflate de inteligența artificială

Pictura în ulei o înfăţişează pe Fecioara Maria cu pruncul Iisus în braţe. În tablou se mai observă Iosif şi Ioan Botezătorul copil. De asemenea, pe o masă se află un trandafir, element care se regăseşte în denumirea operei de artă.

Tabloul a fost analizat de o echipă de cercetători britanici de la Universitatea din Bradford, care au avut o contribuție semnificativă, și de inteligența artificială, elaborată de prof. Hassan Ugail. Împreună au scos la iveală două lucruri extrem de importante.

S-a descoperit în felul acesta că chipul lui Iosif nu a fost pictat de renumitul pictor, ci de altcineva. Foarte mulți oameni de știință consideră că acesta ar fi fost pictat de ucenicul lui Rafael, Giulio Romano. Algoritmul a mai evidențiat și alt detaliu important în acest .

Concret, o mare parte din lucrarea Madonna della Rosa a fost pictată de maestrul renascentist, dar nu îi aparține în totalitate. În analiza folosită au fost integrate alte 49 de opere de artă ale pictorului pentru a se ajunge la această concluzie.

Madonna della Rosa și secretele pe care le ascunde

„Am folosit tablouri de Rafael confirmate ca autentice pentru a învăţa computerul să-i recunoască stilul în cele mai mici detalii, de la mişcări ale pensulei, umbre şi alte aspecte.

Computerul percepe mult mai în profunzime decât ochiul uman, până la nivel microscopic. Când am testat «della Rosa» per ansamblu, rezultatele nu au fost decisive, aşa că apoi am testat fragmente individuale.

Restul tabloului a fost confirmat ca fiind al lui Rafael, există o probabilitate mare ca chipul lui Iosif să nu fi fost pictat de Rafael”, a declarat prof. de la Universitatea din Bradford, Hassan Ugail, notează .