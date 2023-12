Ce setări trebuie să modifici urgent pentru a nu-ți fi furată identitatea online. Ce trebuie să faci pe Facebook, Instagram și X.

Utilizatorii de rețele de socializare trebuie să fie foarte atenți la încercările de Astfel, sunt unele setări pe care trebuie să le modifici urgent.

Setările trebuie schimbate în toate cele trei aplicații. Astfel, pe Instagram trebuie să limitezi raza de acțiune a conținutului. Alege Private Account și apoi Switch To Private.

Și pe Facebook trebuie să restricționezi accesul oricui la ceea ce postați. Astfel, mergeți la Settings > Audience and Visibility > Followers and Public Content (Setări > Audiență și vizibilitate > Urmăritori și conținut public. De acolo, faceți setările pentru un cont privat.

La X, la setările de confidențialitate, trebuie să alegeți Confidențialitate și siguranță, din meniul de Setări și Confidențialitate.

Apasă Audience and Tagging (Audiență și etichetare), apoi activați atât Protect Your Posts (Protejați-vă postările), cât și Protect Your Videos (Protejați-vă videoclipurile).

Ce ne recomandă experții

Experții în ne spun că niciuna dintre setările conturilor noastre nu ar trebui să fie la „public”.

“Vă recomandăm să nu aveți niciuna dintre aceste setări setată la public”, a explicat Aranza.

Cu cât sunt mai stricte setările de confidențialitate ale conturilor dvs. de social media, cu atât acestea vor fi mai sigure de ochii curioșilor”, a spus Aranza Trevino de la Keeper Security.

Dacă nu faceți acest lucru, atunci hoților cibernetici le este mult mai ușor să vă fure identitatea și să o folosească în diverse scopuri ilegale.

“Atunci când un infractor cibernetic are suficiente informații despre dumneavoastră, le poate folosi pentru a vă fura identitatea.

Furtul de identitate nu numai că poate fi costisitor pentru a recupera, dar poate fi, de asemenea, consumator de timp, precum și epuizant din punct de vedere mental și emoțional.

Toate conturile dvs. de social media ar trebui să aibă setate setări stricte de confidențialitate.”, a mai spus experta.