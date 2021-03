Ce și-a făcut Misha lui Connect-R la față. Chipul ei s-a schimbat destul de mult: „Doare, dar merită”

Cântăreața Misha, fosta nevastă a lui Connect-R, a intervenit la față, iar procedeul la care a apelat a fost unul dureros, însă pentru frumusețe mai trebuie să și suferi uneori!

Artista a apelat la o procedură despre care spune că merită, mai ales pentru doamnele care vor să scape cu orice preț de riduri.

După ce și-a pus silicoane, Misha a continuat seria de intervenții de înfrumusețare cu o ședință de lifting prin stimularea autoproducției de colagen.

Misha lui Connect-R a intervenit la față

Vedeta a recunoscut că a apelat la estetician pentru chipul ei, spre deosebire de alte dive de la noi care declară mereu că nu au nici măcar o intervenție estetică.

„Am încercat și eu această minunăție. Efectul este instant și absolut incredibil!!! Riduri estompate complet, fără injectare. Procedură de lifting prin stimularea autoproducției de colagen. Numărul de ședințe necesar poate varia de la 1 la 5, în funcție de profunzimea ridurilor tratate. (…) Nu o să vă mint… Doare. Dar merită!”, a scris Misha pe Instastory.

Și-a pus implanturi mamare la un an după ce a născut

Mihaela Șotrocan, pe numele din buletin, nu este la prima intervenție în ceea ce privește corpul ei. La doar un an după ce a născut, cântăreața și-a pus silicoane și a motivat această alegere astfel, pentru ziarul Click!: „Având în vedere că am alăptat, sânii nu mai arătau aşa cum îmi doream şi am hotărât să-mi fac implant mamar. Aceasta este singura intervenţie şi, probabil, ultima”.

La ceva timp după ce și-a mărit sânii cu ajutorul implanturilor din silicon, Misha și-a dorit și buze mai mari. În anul 2018, cântăreața i-a luat pe toți prin suprirndere cu schimbarea radicală de look.

Buzele i-au devenit mai mari, iar atunci cântăreața s-a ras în cap și a început să poarte tot felul de peruci, fiind pe prima pagină a tabloidelor cu toate aceste schimbări. A fost ba blondă, ba roșcată, ba brunetă, aparițiile sale fiind apreciate și criticate pe măsură.

