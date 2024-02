Ce spune cea mai fierbinte actriță din filmul românesc al momentului despre Anamaria Prodan

Am aflat detalii din culisele celui mai nou film românesc ”Complotul Bonelor”, în care sexy-impresara Anamaria Prodan, este personaj principal, alături de Cristi Iacob. Pelicula este, de fapt, o comedie, și are premiera pe data de 9 februarie, în cinematografe. Actrița Andreea Onea, care joacă rolul unei bone tulburător de frumoase, ”a dat din casă”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Despre ce este vorba în ”Complotul Bonelor”. Dezvăluiri făcute de una dintre actrițe

”Complotul Bonelor” este o comedie regizată de Iura Luncașu, care se bazează pe povestea de viață a lui Virgil, un afacerist român care s-a trezit tată a nouă copii, după trei căsătorii eșuate. Pentru a se descurca în creșterea și educația celor mici, Virgil apelează la trei bone, iar de aici

ADVERTISEMENT

Până când vom afla cum decurg lucrurile, actorii din ”Complotul Bonelor” merg într-un turneu de promovare a filmului, prin toată țara, dar și în Republica Moldova, ne-a mărturisit Andreea Onea. Turneul a început pe 1 februarie și se va încheia de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie.

”Suntem plecați în turneu de la 1 februarie până pe 14 prin toată țară și nu numai … Mergem chiar și în Chișinău. Ne mândrim că este primul film românesc solicitat și în afară țării.

ADVERTISEMENT

Am străbătut deja mai multe orașe și am fost alături de spectatori la avanpremiere. Chiar dacă pe 9 februarie este premiera oficială în cinema noi am avut deja Gala filmului pe data de 6 februarie la București”, ne-a precizat actrița.

Andreea Onea, în rol de bonă în noua comedie de la cinema. Cine este Mona

Andreea Onea o interpretează pe Mona în comedia românească, care este una dintre cele trei bone. Actrița se declară încântată de rol și crede că regizorul a știut cum să i-l aleagă, atât ei, cât și celorlalți colegi din peliculă.

ADVERTISEMENT

”Mona este numele personajului meu… Sunt una din cele 3 bone. Îmi place sensibilitatea personajului. Iura Luncașu, regizorul nostru, a avut grijă să ne contureze personajele în așa fel încât să se potrivească perfect cu personalitățile noastre.

Rolurile nu au fost foarte greu de interpretat. M-am regăsit mult în Mona, personajul meu. O fire romantică, sensibilă și educată, care crede cu naivitate în iubirea adevărată și că binele învinge mereu”, ne-a mai spus actrița.

ADVERTISEMENT

”Complotul bonelor”, o comedie curată

Andreea Onea așteaptă cu nerăbdare ziua lansării ”Complotul Bonelor” și s-a declarat și emoționată. De altfel, actrița a subliniat că și că nu apar secvențe cu înjurături sau imagini indecente.

”De când am început acest proiect suntem copleșiți de emoții și abia am așteptat ca produsul final să ajungă la dvs. Ne dorim ca acest film să bucure atât copiii cât și părinții, bunicii și tinerii. Este o comedie romantică pentru întreaga familie.

Vrem să descrețim frunțile și vă asigurăm că acest film este unul curat fără înjurături sau scene indecente cum de altfel și accesul adulților la film se face pe baza “acordului copiilor” (ne-am dorit să aibă și ei un film al lor fără restricții). Sperăm ca filmul românesc să fie tot mai iubit și susținut de public, iar noi să putem livra în continuare conținut tot mai calitativ”, ne-a mai detaliat actrița.

Secvența preferată a actriței

Întrebată dacă are vreo secvență preferată din comedie, Andreea Onea a detaliat puțin din ceea ce se va difuza de vineri seară, la mai toate cinematografele din țară.

”Greu de spus, dar totuși scena cererii în căsătorie a bonelor este una din preferatele mele pentru că este plină de umor și emoții în același timp”, ne-a mai detaliat Andreea Onea.

Anamaria Prodan joacă alături de fiul său, Bebeto în ”Complotul Bonelor

Renumita impresară de fotbal va apărea în comedie alături de fiul pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf, Bebeto. Am întrebat-o pe actrița Andreea Onea cum s-au descurcat aceștia la filmări și a avut doar cuvinte de laudă.

”Ana a primit rolul principal. Valentina este numele ei și este nouă cucerire a lui Virgil. Iar Bebeto este un puști simpatic care îl ajută pe Virgil în film să realizeze cât de importante sunt lucrurile mici și simple în viață. Nu va dezvălui mai mult pentru că trebuie neapărat să îi vedeți cât sunt de talentați.

Extraordinar de bine (s-au descurcat la filmări Anamaria Prodan și fiul ei, n.red.). Toți am fost surprinși de talentul lor. Nu ne îndoiam de profesionalism știind-o pe Ana…

Dar nu ne așteptam la așa calități actoricești din partea lor. Iura și-a dorit mult să scoată în evidență vulnerabilitatea Anei… Să o vedem puțin și dincolo de femeia puternică și carieristă pe care o știam deja. În acest film o vedeți descoperi în rolul de mamă și iubită, sensibilă și romantică”, ne-a mai dezvăluit actrița.

Ce spune actrița despre film

Andreea Onea susține că filmul merită fiecare bănuț cheltuit pe bilet. ”Pentru că veți râde foarte mult, veți vedea imagini superbe atât din Cluj cât și din Bali, dar veți descoperi și tinere talente care sperăm noi să devină viitorii actori ai României. Eu consider că era nevoie de o comedie românească atât de frumoasă”, a mai transmis Andreea Onea.