Ce crede Irina Margareta Nistor despre Eva Măruță după rolul din Tati part-time: ”N-am absolut niciun interes”

Ce spune Irina Margareta Nistor de Eva Măruță după ce și-a făcut debutul în Tati part-time. Previziunea despre copila de numai 8 ani. Fata prezentatorului Cătălin Măruță a împărțit lumea în două după ce a apărut în comedia regizată de Letiția Roșculeț.

Vedeta subliniază că pelicula se bucură de un mare succes în cinematografele din România și de aici pleacă și comentariile negative ale oamenilor. Se pare că internauții critică producția tocmai pentru că a dat lovitura.

„Tocmai, pentru că merge foarte bine. Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade, asta este. La pachet cu hate-ul pentru ea m-au cooptat și pe mine acolo. Nu pot să îmi explic asta, ideea cum are cineva succes, imediat trebuie să dai cu pietre.

Dar e un succes de roade frumoase și când am zis că joacă bine, chiar joacă bine. Cum am auzit, «precis că am un interes că spun chestia asta», n-am absolut niciun interes. Eu am interes să văd filme ca să am despre ce să scriu, ăsta e singurul meu interes.

E un film independent, este pentru publicul lui, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți, că prost-crescutul e nașul acolo. Asta e, trebuie să ignori”, a mărturisit Irina Margareta Nistor pentru .

Irina Margareta Nistor, despre cariera Evei Măruță

Irina Margareta Nistor susține că Eva Măruță va avea o carieră înfloritoare în industria cinematografică, dându-l exemplu pe Pistruiatu care a fost ales de regretatul regizor Sergiu Nicolaescu pentru rolul său din 500 de copii.

Criticul de film consideră că oamenii ar trebui să se gândească la cum va fi afectată copila de comentariile negative pe care le lasă în online. Românii stau prost la capitolul empatie, mai consideră vedeta.

„Eu zic că Eva o să facă o carieră, hai să vedem cine are dreptate. Eu, de acolo de sus, am să văd ce face”, a mai spus Irina Margareta Nistor, despre fiica lui Cătălin Măruță, mai arată sursa menționată mai devreme.