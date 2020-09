Ce știa Pentagonul despre fuga Nadiei Comăneci din România. De ce a trecut granița plină de tăieturi și cum se ferea de Securitate în SUA

Un document declasificat al Pentagonului arată că americanii știau destul de multe despre fuga Nadiei Comăneci din România! Agenții de la București au transmis semnale clare la Washington și au spus că o eventuală plecare a „zeiței de la Montreal” din țară ar urma să producă în curând schimbări politice majore în zonă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Documentul intrat în posesia QMagazine indică faptul că americanii au început să investigheze impactul „acestei trădări” asupra regimului românesc imediat. Toată lumea era conștientă de faptul că gestul gimnastei ar putea să modifice dramatic spațiul comunist.

Din documentul clasificat datat de Departamentul Apărării în decembrie 1989, se arată că un ofițer american a început o conversație, pe tema evadării Nadiei, cu o sursă de informații aparținând unui foarte „conservator și închis” sector al sistemului românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au știut sau nu americanii despre fuga Nadiei Comăneci din România!

Americanii nu au vrut să-și divulge sursa, dar mai mult ca sigur aceasta făcea parte din Securitate, sistemul militar sau nomenclatura comunistă. Interesant este că documentul nu menționează de ce cazul gimnastei a fost investigat de agenții Pentagonului și nu de CIA.

„Vorbind despre fuga recentă a Nadiei Comăneci din România, (…) acțiunile ei erau de înțeles și destul de justificate de circumstanțe. Persoana care a condamnat-o pentru toată această aventură a fost, de asemenea, persoana care i-a respins solicitarea de a se antrena și de a lucra în afara României.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a fost membru cu mari privilegii în societate(…) evidențiată de faptul că avea propria sa vilă (nu un apartament, ci o vilă), când i s-a refuzat posibilitatea de a lucra în afara României, decizia ei de a lua atitudine a devenit foarte puternică”, se arată în documentul pe care îl găsiți AICI.

Vă readucem aminte că în noiembrie 1989, cu doar o lună înaintea Revoluției, Nadia Comăneci fugea din România pentru a scăpa de regimul comunist. Cea mai mare gimnastă din istoria României și prima care a luat nota 10 la Jocurile Olimpice, a trecut clandestin granița cu Ungaria.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Nadia Comăneci în SUA

A urmat apoi Ambasada SUA din Viena unde era deja așteptată. Austriecii au urcat-o în doar câteva ore în primul zbor către Statele Unite. La sosirea pe tărâm american, „zeița de la Montreal” a fost așteptată de mai mulți oameni. De altfel, CNN a transmis atunci momentul în direct.

“Când am pășit în noapte, am pus mâna pe umărul celui din față, deoarece imediat ce am părăsit casa nu am mai văzut nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc de solul de sub tălpi, era înghețat și alunecam din când în când. Trebuiau escaladate șapte rânduri de sârmă ghimpată și, deși nu-mi amintesc cum s-a întâmplat, m-am umplut de tăieturi”, a povestit românca în cartea, “Scrisoare către o tânără gimnastă”.

„În 1989 venise timpul să plec. Decizia a fost dificilă deoarece mi-a afectat familia. Am avut puțin timp de gândire, dar, sincer vă spun, mi-am urmat intuiția. Altcineva a venit cu ideea, eu doar am acceptat. Nu am putut să le spun celor din familie că voi pleca.

ADVERTISEMENT

Am plecat având la mine doar hainele pe care le purtam în acea zi. Cu familia am luat legatura abia dupa revoluție”, a mai spus Nadia într-un cerc de prieteni din Elveția.

Cum se ferea Nadia Comăneci de Securitate în SUA

Zeița de la Montreal a precizat că s-a simțit mult timp urmărită în Statele Unite ale Americii. ,,Nu știam exact cine mă urmărea, dar știam ca cineva face acest lucru. Pur și simplu mă duceam acasă, porneam radioul și il dădeam atat de tare încât nimeni din afara casei să nu poată să audă ce vorbesc”, a dezvăluit Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, mai multe voci importante au spus că întreaga operațiune a fost gândită de americani. De altfel, un fost general SRI, Aurel Rogojan, a precizat pentru Adevărul că “totul a fost bine pregătit de CIA și alte servicii. S-a încercat această penetrare printr-un simbol al României. Personal, nu cred că Nadia a conștientizat, dar a făcut parte din planul de îndepărtare a lui Ceaușescu”.

Nadia Comăneci a câștigat cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile. Nadia și-a petrecut primii ani în SUA promovând linii vestimentare pentru gimnastică, lenjerie Jockey, echipament de aerobic și rochii de mireasă.

În 1994, s-a logodit cu gimnastul american Bart Conner și s-a întors în România pentru prima dată de la plecare. Nunta celor doi avea să aibă loc doi ani mai târziu, chiar în România.

În 1999, Comăneci a devenit primul sportiv invitat să vorbească la Națiunile Unite, pentru a lansa Anul 2000, Anul Internațional al Voluntariatului.