Ce studii are, de fapt, Theo Rose, jurata de la Vocea României. Puţină lume s-ar fi aşteptat la o asemenea specializare

Theo Rose este una dintre cele mai în vogă artiste, din țară, în momentul de față. Piesele sale ajung mai mereu în trending, datorită milioanelor de vizualizări, iar pe lângă cariera muzicală, este și jurat al emisiunii ”Vocea României”. Ce studii a urmat Theo Rose pentru toate aceste merite?

Ce studii a terminat Theo Rose

Multă lume a fost uimită când Theo Rose a fost cooptată în emisiunea de la ”Vocea României”, unele voci neconsiderând-o potrivită deoarece cântă și muzică de petrecere. , în timp ce încercau să convingă o concurentă să intre în echipele lor.

ADVERTISEMENT

Dincolo de critici, Theo Rose a demonstrat că poate aborda orice gen muzical, iar talentul nu i-l poate contesta nimeni. Pentru ca să aibă o voce bună și să ajungă o interpretă renumită, Theo Rose a început să cânte încă de la o vârstă foarte fragedă, patru ani.

Tânăra în vârstă de 26 de ani, a urmat și un liceu cu profil muzical. A absolvit Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București, cu o medie mare, 9, 40. Însă, după terminarea liceului nu și-a dorit să urmeze o facultate similară, ci actorie.

ADVERTISEMENT

Theo Rose și-a dorit să intre la UNATC

The Rose și-a dorit să intre la UNATC, dar din cauza traficului din București nu a mai ajuns la timp la examen. A întârziat cu cinci minute și a simțit că lumea ei se năruie din acel moment. A plâns în hohote, dar tot nu s-a dat bătută.

”Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mere parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja.

ADVERTISEMENT

Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat (…) Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a precizat Theo Rose în podcastul

Theo Rose, actriță în serialul ”Clanul”

Theo Rose s-a înscris ulterior la Universitatea Spiru Haret, tot la actorie. Între timp, secția s-a desființat și a fost repartizată la muzică. Văzând cum stau lucrurile, cântăreața nu a mai dat înapoi și a mers tot pe drumul pentru care s-a pregătit aproape o viață de om. Cât despre visul de a fi actriță, i s-a îndeplinit, căci a jucat în serialul ”Clanul”, de pe Protv.

ADVERTISEMENT

În plan personal, Theo Rose este originară din Ploiești, iar în prezent formează un cuplu cu regizorul Anghel Damian. Numele său real este Theodora Maria Diaconu, iar în această vară a adus pe lume un băiețel, pe care l-a botezat Sasha Ioan.