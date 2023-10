Irina Rimes, făcută cu ou și cu oțet după discuția avută cu Theo Rose la Vocea României. Jignirile depășesc imaginația: „Este foarte greu”

Irina Rimes a fost jignită ca la ușa cortului după ce i-a dat lui Theo Rose o replică controversată la Vocea României. Subiectul atins a făcut pe celebra actriță să plângă, iar acum colega ei se apără și spune că intenția sa nu a fost să o rănească.

Irine Rimes, val imens de hate după ce fanii au considerat că au jignit-o pe Theo Rose

În episodul de vineri, 6 octombrie 2023 al emisiunii Vocea Româniie, a fost prezentată o scenă care a iscat un adevărat scandal pe internet. În lupta pentru o concurentă, Theo Rose i-a spus acesteia că se bucură să mai vadă oameni din „lumea ei”, moment în care Irina Rimes i-a dat o replică înțepătoare: „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”.

Ținând cont că adesea primește critici din partea anumitor persoane, chiar colegi de breaslă, subiectul este unul sensibil pentru Theo Rose, care fără să vrea, a izbucnit în lacrimi.

Deși și că se apreaciază reciproc, fanii lui Theo Rose au fost profund dearanjați de atitudinea artistei originară din Republica Moldova.

Mulți au „tras-o de urechi” pentru ce a zis, dar au fost și persoane care i-au adus jigniri dintre cele mai urâte, îndemnând-o chiar „să plece în țara ei”. În fața valulului uriaș de hate, Irina Rimes a luat atitidune.

„Haideți să ne înțelegem, pentru că încep să apară din ce în ce mai multe materiale pe rețele de socializare. Și de obicei e ok, tu ignori, dar de data asta este foarte greu să ignori toate mesajele de: ‘moldoveancă’, ‘scârbă’, ‘proastă’, ‘du-te la tine acasă’, ‘marș, ia mâinile de pe valorile noastre’…

Nu. Asta trebuie să se oprească! ‘Ce cauți tu la noi, în țara noastră? Du-te și fă muzică elevată la tine’ – astea sunt jigniri. Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire”, a spus Irina Rimes pe internet, despre situația creată între ea și Theo Rose la Vocea României.

Irina Rimes despre Theo Rose: „Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună?”

Pe de altă pare, Irina Rimes a susținut că ea este una din persoanele care o susține și o promovează pe Theo Rose oricând are ocazia. Jurata de la Vocea României pune lacrimile colegei sale pe seama presiunilor publice pe care le-a suportat de-a lungul timpului și nu se consideră vinovată.

„Tot timpul am zis în stânga și-n dreapta că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice. Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună? Am spus asta și public, i-am spus-o și ei. Ea știe lucrul ăsta.

Noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce ar trebui să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil. Și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă.

Care, ce credeți? Greșeala vine tot de la voi. Că dacă voi vă simțiți jigniți sau vă simțiți puși într-un anumit pătrat din care n-ai voie să ieși atunci când vorbim despre manele sau lăutărie, este problema voastră. Eu n-am nicio problemă. Nici cu lăutăria, nici cu manelele”, a mai adaăugat Irina Rimes în contextul tensiunilor recente dintre ea și Theo Rose.

Anca Neacșu i-a luat apărarea lui The Rose

Pe de altă parte, oamenii continuă să-i dea mesaje de susținere lui Theo Rose. Printre acestea se află și Anca Neacșu, fosta care i-a mărturisit artistei că momentul de la Vocea României a indignat-o.

„Teo, draga mea! Întâmplător am deschis tv-ul chiar la acel moment. Este incredibil! În cre di bil ! Joculețele de scenă cu, ‘hai vino la mine-n echipa’, da, trebuie să aibă loc. Știu culisele. Așa este, trebuie să ‘va luptați’ . Însa FRUMOS, pentru a atrage un echipa voastră, însă!!! Insă, așa ceva? Păi, măi, tu ești cea mai bună voce din România. Te jurizam când erai foarte mică. Ai o voce…

Nu trebuie să mai zic eu acum…Am rămas mută, dezamăgită, este incredibil așa ceva! Cânți minunat toate genurile muzicale, ORICE, ORICE, ORICE! VOCEA ta se ascultă de plăcere. Lumea spune despre ține că ești dulcica. Ai o viață frumoasă, joci în filme. Ai familie frumoasă. Ești în top de câțiva ani!

Mi s-a rupt sufletul când te-am văzut plângând. Pentru că și eu la fel de sensibilă sunt, că și tine! Nu vreau să comentez mai mult…..mă abțin!!! Incredibil!”, a spus Anca Neacșu după ce a urmărit scena cu Theo Rose și Irina Rimes de la Vocea României.