Ce țeapă uriașă și-a luat un român la un restaurant din Bulgaria. A crezut că e o glumă când a văzut nota de plată: ”Fugiți cât puteți de această locație”

Ce uriașă și-a luat un român la un restaurant din Bulgaria. A crezut că e o glumă când a văzut nota de plată. Turistul le-a sugerat tuturor să fugă cât pot de repede de această locație unde a lăsat o sumă impresionantă.

Înșelăciunea prin care a trecut un român într-un local bulgăresc. A tras un semnal de alarmă legat de nota de plată achitată

Un român a dezvăluit înșelăciunea prin care a trecut într-un local bulgăresc unde a poposit în drumul său din Grecia spre casă. Acesta a tras un semnal de alarmă legat de nota de plată achitată, care a fost una uriașă.

Bărbatul a scris pe un grup de pe Facebook că suma plătită era, de fapt, mult mai mare decât apărea în meniu. Din păcate, preparatele culinare nici măcar nu arătau ca în imaginile de prezentare, unde erau foarte atrăgătoare.

„Atenție, fugiți cât puteți de această locație! Întorși recent din Thassos și fiind extrem de obosiți de pe drum, am poposit în Bulgaria în localitatea Arbanasi pentru a ne odihni peste noapte, iar după ce ne-am cazat, am ieșit în oraș să luăm masa.

În centrul orașului am fost abordați în fața unui restaurant de către un tânăr bulgar, care foarte prietenos ne-a invitat în restaurant și ne-a prezentat meniul scris atât în bulgară, cât și în engleză, detaliat cu poze foarte atrăgătoare.

Când a sosit ceea ce am comandat, am rămas complet stupefiați, nu arătau deloc ca în imaginile din meniu. În sfârșit, am servit cele aduse, după care, am cerut nota de plată. Aici surpriză, nu ne-a adus nimic fiscalizat.

Nici măcar nu ne-a dat un bon scris de mână, am plătit suma cerută cu cardul și am plecat”, a mărturisit turistul român legat de restaurantul din Bulgaria pe pagina .

Românul, sfaturi pentru turiștii care merg în Bulgaria

Românul are și o serie de sfaturi pentru turiștii care merg în Bulgaria în sau o tranzitează după ce a descoperit că a plătit cu 50% mai mult decât prețul afișat în meniu. Internautul a făcut socoteala după ce a citat recenziile din mediul online.

Mai mult decât atât, i-a îndemnat pe oameni să meargă în alte localuri și să evite Arbat Guest Rooms unde a fost înșelat. În plus, a subliniat că cel mai bine ar fi ca turiștii să aleagă terase unde nu îi „racolează” nimeni și unde sunt mai mulți clienți.