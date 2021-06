Ce trebuie să faci ca să nu greșești la Limba română, la Evaluarea Națională 2021. Sfaturi utile pentru a avea succes

oferă deja nopți albe elevilor și proba de limba și literatura română ar putea aduce un debut nefericit de examen. De altfel, profesorii n-au ezitat o clipă și au trasat câteva linii clare de care copiii trebuie să țină cont.

ADVERTISEMENT

Cadrele didactice solicită în primul rând odihnă înaintea examenului. Emoțiile sunt bune, însă doar până la un punct, atrag atenția profesorii. Din ecuație nu lipsește atenția, una care a jucat feste de-a lungul timpului.

Ce trebuie să faci ca să nu greșești la Limba şi literatura română, la Evaluarea Națională 2021

„Grilele, deși par simple pot aduce surprize neplăcute. În plus sunt și emoțiile, nerăbdarea și chiar presiunea care de multe ori este pusă de părinți în preajma acestui examen.

În aceste condiții pot să apară greșeli. De exemplu la exercițiul 5 unde au de bifat dacă răspunsul este corect sau greșit, e posibil să existe probleme. Se întâmplă ca elevii să nu recitească textul, să fie tentați să răspundă din amintiri, ceea ce reprezintă o greșeală”, a spus Florentina Sultana, profesoară de limba română, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Ar putea exista capcane, de obicei sunt, am avut și enunțuri incomplete, enunțuri care ar putea să creeze probleme. Le-aș spune elevilor să fie foarte atenți, să se odihnească bine.

Deja mi-au spus copii că ei nu știu cum vor putea să doarmă cu o seară înaintea examenului, au emoții. Emoțiile îi pot face să piardă noaptea, să fie obosiți și neatenți. E nevoie de atenție și să recitească textul”, a continuat aceasta.

Subiecte limba română, Evaluarea Națională 2021

Și profesorii de limba română spun că nu poate fi păcălită. Mai exact, un elev care nu prea s-a omorât cu firea în timpul şcolii trebuie să tragă din greu. Șansele să dea lovitura „la noroc” sunt destul de mici

ADVERTISEMENT

„Depinde foarte mult de elev, nu mai sunt foarte multe exerciții centrate pe gramatică, dar limba română nu este o materie pe care să poți să o fentezi. Ai nevoie de lecturi bogate.

Exercițiul 9 poate fi o problemă pentru cei care nu au citit pe parcursul celor patru ani. Când nu ai citit nici măcar „Amintiri din copilărie” poți avea probleme în timpul examenului. Nu poți fenta la nesfârșit”, a mai spus Florentina Sultana.

ADVERTISEMENT

„I-a încurcat destul de mult școala online, este adevărat. Să știți că în ultima perioadă elevii s-au obișnuit acasă. Au devenit mai comozi. Dar școala online a avut și ea avantajele ei. De exemplu a fost posibil să facem exerciții interactive. Pentru cei care își doreau să învețe, școala online a continuat normal”, a adăugat profesoara pentru FANATIK despre felul în care s-au desfășurat orele în acest an școlar.

Când are loc proba de Limba şi literatura română de la Evaluarea Națională

De remarcat că Evaluarea Naţională va începe în 22 iunie. Elevii vor susţine examene scrise la limba şi literatura română şi la Matematică, iar acolo unde este cazul, şi la limba şi literatura maternă.

ADVERTISEMENT

Examenul va avea şi o etapă specială, programată din 28 iunie, destinată candidaţilor care, conform certificatului medical, nu s-au putut înscrie în prima etapă. Media obţinută la examen este un criteriu esenţial pentru admiterea în învăţământul liceal.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat recent că repartizarea computerizată va avea loc la sfârşitul lunii iulie, mai târziu decât în anii anteriori. Între timp, Ministerul Educaţiei a adaptat tematica de examen la situaţia acestui an şcolar, unul total atipic.

Sorin Cîmpeanu a transmis că s-au luat acele măsuri administrative pentru a veni în sprijinul elevilor, înţelegând dificultăţile pe care aceștia le-au întâmpinat. Este vorba de micşorarea numărului de note necesar încheierii situaţiei şcolare la minimum două.

ADVERTISEMENT

Noutăți pentru Evaluarea Națională 2021

De asemenea, ministrul Educaţiei a precizat că a transmis mai multe recomandări Inspectoratelor şcolare referitoare la organizarea Evaluării Naţionale. Acesta a adăugat că printre ele se numără eliminarea triajului epidemiologic şi a obligativităţii panourilor de plexiglas.

„Am făcut o serie de recomandări Inspectoratelor. Începem cu recomandările specifice Evaluării Naţionale şi continuăm cu recomandările specifice examenului de Bacalaureat.

Printre acestea sunt – eliminarea triajului, eliminarea obligativităţii panourilor de plexiglas, posibilitatea de a crea construcţii pe foaie pentru examenul de Matematică – geometrie, posibilitatea de a sublinia texte pentru examenul de limba şi literatura română.

Vor fi 15 minute în plus pentru completarea datelor în casete şi am încercat să venim cu toate acele măsuri care să păstreze relevanţa examenelor naţionale, dar să elimine rigiditatea excesivă. Tematica examenului a fost adaptată la specificul total deosebit al acestui an şcolar”, a declarat Sorin Cîmpeanu.