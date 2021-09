Ce urmează pentru Simona Halep după eliminarea de la US Open 2021. Se anunţă o nouă pauză lungă! Indian Wells, singurul obiectiv rămas

Următorul turneu al Simonei Halep ar putea să fie tot în SUA, la Indian Wells. Competiţia din California este ultima de anvergură rămasă de jucat pentru Simona în 2021.

ADVERTISEMENT

Deşi tradiţional se dispută primăvara, Indian Wells va debuta în acest an pe 4 octombrie 2021. Pandemia de coronavirus nu a permis desfăşurarea normală a competiţiei.

Ce urmează pentru Simona Halep după eliminarea de la US Open 2021. Ar putea să nu mai joace o lună, până la Indian Wells

Simona Halep ar putea lua o nouă pauză, de o lună de această dată. Nu este înscrisă la următoarele competiţii programate, Luxemburg, Ostrava şi Chicago.

Din top 20 WTA sunt doar trei jucătoare care nu sunt înscrise la niciuna dintre competiţiile menţionate: Ashleigh Barty, Naomi Osaka şi Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Barty este recunoscută ca fiind foarte selectivă la alegerea competiţiilor la care participă. Iar Naomi Osaka tocmai a anunţat că va lua o pauză mai lungă după US Open 2021.

Simona Halep: “În funcție de cum îmi voi simți corpul pentru că e uzat, voi decide ce se va întâmpla”

Simona vrea şi ea pauză, chiar dacă nu a mai avut dureri din cauza accidentărilor care i-au stricat programul în ultimele luni. Dar jucătoarea din România după efortul depus la New York.

“Eram și un pic obosită după cele trei partide aici. Per total am făcut o treabă bună aici. Sunt optimistă pentru că am putut evolua fără dureri. Acum mă voi odihni puțin și voi reflecta la ce trebuia să fac mai bine în acest meci.

ADVERTISEMENT

Era normal ca ea să aibă prima șansă pentru că a adunat mai multe meciuri în acest sezon și mai multă încredere. O să merg acasă, o să mă odihnesc și în funcție de cum îmi voi simți corpul pentru că e uzat, voi decide ce se va întâmpla”, a declarat Simona Halep după partida cu Svitolina.

Simona Halep, şanse nule să mai prindă un loc la Turneul Campioanelor. E foarte jos în clasamentul WTA Race

Jucătoarea din România a lăsat totuşi o portiţă deschisă şi ar putea cere un wild-card la Ostrava sau la Chicago. Ambele competiţii sunt de categorie WTA 500 şi aduc .

În acest an, Simona Halep îşi poate lua adio şi de la Turneul Campioanelor. Este pe locul 36 în clasamentul WTA Race live şi ar mai putea pierde poziţii până la finalul US Open. Şanse nule să mai ajungă între primele opt.

ADVERTISEMENT

În aceste condiţii, Simona ar mai avea la dispoziţie doar Indian Wells ca să salveze un sezon de coşmar. Unul în care nu a jucat nici măcar o finală în circuitul WTA.