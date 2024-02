Ce va face Nicușor Dan dacă nu câștigă alegerile pentru primăria Capitalei: “Am o meserie”

Așadar, Nicușor Dan a vorbit despre poziția suspendată la Institutul de Matematică și despre faptul că nu s-ar mai întoarce în USR. Cât despre viitoarele alegeri, Nicușor Dan spune că va candida drept independent, deci are șanse foarte mici să fie reales. Interesant, primarul a dezvăluit că este pregătit să aibă o ”colaborare” cu toate partidele ”de dreapta”.

Ce va face Nicușor Dan dacă nu câștigă alegerile pentru primăria Capitalei

”Sunt un primar independent”, și-a început Nicușor Dan discursul, în direct la Prima News. ”În spaţiul public am o colaborare foarte bună cu Forţa dreptei, cu REPER”, a explicat primarul. Așadar, Nicușor Dan a subliniat că este independent și vrea să rămână independent, astfel că respinge din start să se întoarcă în USR sau să meargă în alt partid.

Mai mult, exclude ideea de a înființa un alt partid. ”În ipoteza în care voi câştiga voi fi un primar care va trebui să lucreze cu mai multe partide de dreapta care îl sprijină în CGMB şi e foarte greu să favorizezi un partid sau altul”, a declarat Nicuşor Dan.

Actualul primar general are un plan B în situația probabilă în care va pierde alegerile. la Institutul de Matematică. Sunt o persoană care se autoevaluează în exces, ştiu unde am greşit, ştiu ce am făcut bine, lucrul cel mai important este că am fost foarte serios şi nu mi-am bătut joc de votul oamenilor”, a declarat primarul Nicușor Dan.

Nicușor Dan se laudă cu 30% în sondaje

Primarul general și-a început discursul cu un nou atac la PSD, partid pe care nu vrea să-l vadă din nou la butoanele Bucureștiului. Mai mult, deși multe sondaje îl dau cu sub 10% șanse de a câștiga Capitala, Nicușor Dan ”are un sondaj” în care ar avea 30% din voturile bucureștenilor.

”Candidez ca să câştig, ar fi păcat ca după aceşti 3 ani, pentru că unul am plătit datorii, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se întoarcă PSD cu ce a făcut în cei 12 ani”, a explicat Nicușor Dan pentru sursa citată.

”Cert e că o să fie alegeri într-un tur, nu ştiu dacă or să fie în septembrie, dar polarizeză, ai un partid mare care a avut mereu 30-35%, ai un primar în funcţie care are peste 30%. Şi atunci lupta se polarizează. Asta e frumuseţea votului în două tururi, într-un tur, oamenii votează pragmatic.

asta de alegeri locale şi naţionale, pentru că o să se suprapună teme şi nu o să avem spaţiu să ne prezentăm ideile. Oamenii nu vor avea acces facil la informaţia despre alegerile locale”, a completat Nicușor Dan la Prima News.

Analiștii politici sunt de părere că Nicușor Dan nu va mai obține un nou mandat de primar, cel mai probabil acest post fiind deja rezervat candidatului PSD, cel mai probabil Gabriela Firea. De altfel, majoritatea sondajelor de opinie din ultimul an arătau că bucureștenii sunt dezamăgiți de Nicușor Dan și ar prefera un alt candidat. Mai mult, faptul că PNL și-a retras sprijinul politic pentru Nicușor Dan arată că ”liberalii” nu mai cred în șansele actualului primar de a câștiga Bucureștiul.