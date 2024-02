Lia Bugnar recunoaște că a greșit cu Nicușor Dan! Actrița, scârbită de politică și politicieni

Lia Bugnar este dezamăgită de Nicușor Dan, lucru deja cunoscut, însă nu-i atrage atenția niciun alt politician. Scenarista serialului Clanul a vorbit, sincer, pentru FANATIK și a recunoscut că a fost o mare eroare din partea ei să încerce să convingă lume cu cine să voteze.

Lia Bugnar, despre episodul susținerii lui Nicușor Dan. Nu vrea să se mai bage în chestiuni politice

În perioada în care partidul USR era la modă, mai mulți artiști au susținut diferite . Dezamăgirea lor a venit odată cu trecerea timpului. Lia Bugnar a spus că de acum încolo își va vedea de spectacolele ei și de scenarii. Mai mult, și dacă ar opta pentru cineva, la vot, nu va mai scoate un cuvânt pe tema asta oricât de mare ar putea fi, poate, tentația.

Lia Bugnar remarcă, cu tristețe, că suntem în situația în care opțiunile politice nu sunt cele mai bune, chiar dacă Nicușor Dan, de pildă, ar ieși de tot din scenă.

„Am ajuns la concluzia că dacă tăceam, filozof rămâneam. Am ajuns la concluzia asta. Din păcate, pe lumea asta nu poți să ai încredere nici în tine. Tu pe tine ai momente când te dezamăgești. De unde să mizezi cu atâta fanatism pe caracterul cuiva, pe etica unei persoane pe care practic nu o cunoști? Ți-l bagă unii pe gât. Da, a fost ceva greșit.

Eu în viața mea nu o să mai spun cu cine votez, în cine cred. Oricum, grav este că nu prea avem cu cine vota. Nu prea avem cu cine. Și dacă ar fi cu cine, eu nu o să mai zic nimănui să facă așa că așa văd eu lucrurile. E o prostie foarte mare. Cred că ar trebui să ne vedem de ce știm să facem”, a declarat Lia Bugnar despre decizia de a-l susține public pe Nicușor Dan, pentru FANATIK.

„Acest trend cu femeile care urlă că sunt persecutate pe mine nu m-a prins niciodată”

FANATIK a abordat și un alt subiect, la modă mai ales în lumea filmului, legat de felul în care sunt tratate femeile de colegii de breaslă și de regizorii sau scenariștii bărbați. Lia Bugnar ne-a zis că ea nu a avut niciodată sentimentul că a fost vreodată persecutată ori că i s-au pus bețe-n roate pentru că ar fi femeie. Pentru ea, nu contează deloc sexul, ci să fii om.

„Niciodată nu m-am lovit de prejudecăți în meserie pentru că sunt femeie. Niciodată. Și tot acest trend cu femeile care urlă că sunt persecutate și li se dă în cap și așa pe mine nu m-a prins niciodată. Eu chiar cred că am mai mult decât merit.

Sincer! Nu m-a încurcat niciodată pentru că sunt femeie. Nu m-ar fi încurcat nici dacă eram bărbat. Cred că nu e atât de important dacă ești femeie sau bărbat, ci să fii om”, a completat Lia Bugnar, pentru FANATIK.

Piesa în care Lia Bugnar vrea să joace până la sfârșitul vieții: „Am scris-o pentru Maria Obretin”

Dincolo de succesul de care se bucură care ajunge pe 19 februarie la al patrulea și ultimul sezon, Lia are multă treabă de făcut în teatru. „Noi 4” este spectacolul cu care de ani buni reușește să umple sălile.

Chiar ieri, pe 15 februarie 2024, piesa de teatru a umplut până la refuz Sala Luceafărul din București. Despre acest succes, că este probabil spectacolul pe care îl va juca până la moarte.

„E un miracol spectacolul Noi 4, pentru că e o piesă pe care eu am scris-o acum 15 ani pentru Maria Obretin, Sofia din Clanul. Maria e o actriță fenomenală și nu juca atunci nimic și am scris această piesă în care ea are rolul cel mai mare.

E o piesă fără nimic special. Sunt patru scaune și o masă, patru actori: Marius Manole, Maria Obretin, eu și o actriță foarte tânără, Ioana Brumar, care a jucat și în Groapa.

E un spectacol la care se vine de mulți ani. Oamenii îl iubesc foarte tare. Asta e o dovadă că atunci când pui inspirație, iubire, căci noi suntem prieteni în viața reală publicul simte și apreciază ce facem. Cred că e un spectacol pe care o să-l jucăm până murim”, ne-a mai spus Lia Bugnar.