În prima lună de toamnă, în ciuda scăderii continue din ultimele luni, inflaţia anuală din România a fost a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, cu 8,83%. În paralel, băncile merg încă înainte cu practica menținerii dobânzilor la cote ridicate.

Ce vor face băncile după ce România a ajuns să aibă a doua cea mai mare inflație din UE. Doar Ungaria ne depășește

În ultimele șapte luni, . Cu toate acestea, în septembrie a continuat să fie a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, cu 8,83%, după Ungaria (12,2%) şi înaintea Slovaciei şi Poloniei, ambele cu 8,2%.

ADVERTISEMENT

Această luptă cu preţurile uriașe nu este câştigată încă. Pe de altă parte, băncile centrale au menținut în continuare dobânzile la niveluri ridicate. Luna trecută, prețurile din România au scăzut atât pentru alimente (10,36% faţă de 11,88% în august), cât şi pentru produsele nealimentare (6,68% faţă de 6,98%).

S-au redus și prețurile utilităților, cu aproape 3%. A contat decisiv reducerea preţurilor la electricitate. Pe de altă parte, inflaţia serviciilor a crescut (12,1% faţă de 11,72%). Cele mai mari creşteri ale preţurilor serviciilor în ultimele 12 luni au fost înregistrate la transportul aerian (24,32%), urmat de apă şi canalizare (20,83%) şi servicii de igienă şi cosmetică (17,6%).

ADVERTISEMENT

De la lună la lună, preţurile de consum au înregistrat un avans de 0,79%, cel mai mare din ultimele şase luni, după o creştere de 0,54% în august. Dacă tragem linie, vedem cum inflaţia din România se află la cea mai joasă valoare din februarie 2022.

În toate aceste țări cu inflație ridicată, băncile joacă un rol foarte important. În Polonia, banca naţională a început să scadă ratele dobânzilor în urmă cu două luni, ajungând acum la 5,75%.

ADVERTISEMENT

La vecinii din vest, Ungaria, vedem o rată a dobânzii de 13%, ceea ce o plasează peste rata anuală a inflaţiei de 12,3%. : 7%. Ea va rămâne la acelaşi nivel și în următoarea şedinţă a BNR, conform .

Deciziile luat de banca centrală la ultima ședință a Consiliului de administrație

În debut de octombrie, Consiliul de administrație al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, conform unui comunicat de presă al băncii.

ADVERTISEMENT

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi (n.r. 5 octombrie 2023), a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, anunţă .