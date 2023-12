Cea mai căutată persoană pe Google în 2023. Lista cu cele mai multe căutări pe internet e complet neașteptată

Au mai rămas doar câteva zile până când anul 2023 se va încheia. A fost un an cu de toate, iar preocupările și curiozitățile oamenilor se văd, de obicei, pe Google. Ce au căutat oamenii anul acesta și cine a fost cap de listă la capitolul curiozități.

Ce curiozități au avut oamenii pe Google

Anul 2023 a adus o mulțime de evenimente pe întreg globul. De la catastrofe naturale, la războaie și decesele unor persoane, toate ne-au afectat, într-un fel sau altul. Informația circulă cu viteza luminii și totul este contorizat de Google.

Ca în fiecare an, în luna decembrie, se prezintă anumite rapoarte care arată ce au căutat cel mai des oamenii pe celebrul motor de căutare. Fie că vorbim de lucruri banale, precum ”ce zi e azi”, fie că vorbim de căutarea unor informații interesante, .

Cu doar câteva ore în urmă, cei de la . Fiecare are legătură cu un eveniment major, așa că în topul căutărilor se află războiul dintre Israel și Hamas, echipa lui Messi și pelicula ”Barbie”.

Anul acesta, Messi a semnat cu cei de la Inter Miami, iar contractul său este cel mai celebru din istoria fotbalului. Milioane de oameni au stat cu ochii pe el și pe primul său meci la noul club de fotbal.

Producțiile cinematografice ocupă locuri fruntașe în topul căutărilor

În ceea ce privește filmul ”Barbie”, acesta a fost așteptat cu sufletul la gură de milioane de fani. A generat încasări uriașe încă din primul weekend de difuzare și a devenit cel mai bun film al anului.

Tot la capitolul producții cinematografice, la fel de căutate au fost și ”Wednesday”, ”Oppenheimer” sau ”The last of us”. Curiozități în rândul oamenilor au ridicat și producțiile ”Ginny and Georgia”, dar și ”Jawan”.

Una dintre cele mai căutate persoane de anul acesta a fost Damar Hamlin. La începutul acestui an, jucătorul Buffalo Bills a fost la un pas de tragedie. Acesta a fost pe punctul de a face un stop cardiac chiar în timpul unui meci.

La fel de căutat pe Google a fost și Jeremy Renner. Actorul a fost implicat într-un grav accident și a supraviețuit ca prin minune unui plug de zăpadă. Tot pe lista persoane căutate foarte des se află și Tina Turner și Matthew Perry, ambii fiind persoane care au decedat anul acesta.

La fel de căutate au fost și cuvintele simple, dar care au ridicat semne de întrebare în rândul oamenilor. Unul dintre ele este argoul ”rizz” care a fost numit cuvântul anului de către cei de la Oxford.