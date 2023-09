Cea mai mare umilință trăită de Denisa Filcea. Ce a pățit soția lui Flick: ”Îmi venea să plâng”

Denisa Filcea și Flick sunt împreună de ceva timp. Cei doi s-au și căsătorit, iar recent au devenit și părinți pentru prima oară. Chiar și așa, până să devină faimoasa, vedeta a traversat perioade dificile.

Cea mai mare umilință trăită de Denisa Filcea

Denisa Filcea le-a povestit fanilor ei cel mai umilitor lucru trăit în copilărie. Nu e legat de bani, ci din contră, mai degrabă de atitudinea pe care profesorii o aveau la acea vreme.

Soția lui Flick spune că atunci când era la școală ajungea să fie ridicată în picioare în fața clasei și pusă să cânte. Iar acest lucru i-a marcat complet copilăria. Vedeta spune că era extrem de rușinată, iar uneori îi venea să și plângă.

Uitându-se în urmă, Denisa Filcea spune că acesta era cel mai umilitor lucru trăit pe când era la o vârstă fragedă. „Îmi amintesc că cel mai umilitor lucru pe care l-am trăit în copilărie, în școală, nu are legătură cu lipsa banilor.

Sper că nu mai e acea apucătură să ridici copilul în picioare în fața clasei și să îl pui să cânte. Doamne, cât de rușine îmi era. Îmi venea să plâng. Când eram mică era atât de umilitor.”, a spus Denisa Filcea pe pagina personală de Instagram.

Ce job-uri au părinții vedetei

Menționăm faptul că vedeta vine dintr-o familie extrem de simplă. câteva aspecte legate de părinții săi, dar și despre copilărie sa. Se pare că Denisa Filcea nu vine dintr-o familie bogată.

Părinții ei lucrează la stat, mama ei fiind profesoară. De cealaltă parte, tatăl său lucrează la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bihor. Pe când era mică însă, lucrurile nu lucrau așa.

Viața lor din punct de vedere financiar s-a aranjat destul de târziu. Vedeta era pe atunci în clasa a VII-a, iar până la acel moment a traversat momente dificile. Acum însă,

„Părinții mei sunt oameni intelectuali, au job-uri normale, lucrează la stat, mama mea e profesoară la o școală în Oradea, tatăl mei lucrează la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bihor, dar nu au lucrat dintotdeauna aici.

Cumva, am reușit, sau au reușit să o ducă normal cu banii când eu eram prin clasa a VII-a. Din clasa I și până în clasa a VII-a, mamă câtă rușine am putut îndura și nici nu îmi vine să cred că am curajul să spun asta. Nu a fost ușor copil fiind, să văd că nu am ce alții au.“, a povestit Denisa Filcea.