Cei mai bogați parlamentari din România, în 2023. Ei sunt aleșii cu mulți bani în conturi

Timpul trece, leafa merge… Trimiși în parlament să-și reprezinte electoratul, politicienii nu dau în brânci cu munca, însă se îmbogățesc de la un an la altul.

PSD-istul cu șapte terenuri, la al cincilea mandat

Acest lucru se poate lesne observa în declarațiile de avere pentru anul 2022 – 2023 pe care bugetarii au fost obligați să le depună până la data de 15 iunie. Iată câteva dintre ”revelațiile” acestui clasament.

se poate lăuda cu deputatul Eugen Bejenariu, care în decurs de cinci mandate a strâns o avere considerabilă.

El deține șapte terenuri, obiecte de artă de 161.000 euro și ceasuri de peste 20.000 de euro. În afară de conturile cu euro, dolari sau lei, Bejenariu mai deține hârtii de valoare în sumă de 144.752 euro.

PNL nu se lasă mai prejos: o deputată are 16 terenuri și șase case

De partea cealaltă a coaliției o avem pe Olivia Morar, membru marcant în PNL. Potrivit , Morar deține 16 terenuri și șase case, însă mai are câteva apartamente și alte bunuri imobile.

Olivia Morar are 44 de ani și are ca sursă principală de venit salariul de deputat. Totuși, în 2022, ea a obținut din chirii mai bine de 100.000 de lei. Paradoxal, liberala nu are conturi sau alte active financiare.

La USR se fac bani din acțiuni la bursă

Cătălin Drulă de la USR are foarte multe conturi, însă sumele deținute nu sunt prea mari. Puțin peste 30.000 de euro apar în bănci, pe numele lui Drulă, precum și 10.000 de lei. Cele mai mari economii le are în dolari americani: 372.950 $.

Drulă a investit mult în acțiuni la companii precum: Transelectrica, Transgaz sau Boeing. Liderul USR are un singur teren, la Mogoșoaia și se deplasează cu un BMW fabricat în 2012.

George Simion de la AUR, nuntă de 400.000 de euro

George Simion reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor în topul celor mai bogați parlamentari. Apariția lui în această listă de datorează darului uriaș primit la nunta care a avut loc, anul trecut, la Măciuca, județul Vâlcea. Simion a declarat venituri de 400.000 de euro ca dar de nuntă.

În 2022, soția lui Simion, Ilinca Valentina, a achiziționat un apartament de 44,66 mp, pentru care a făcut un credit de 210.273 lei, pe care trebuie să-l achite în 30 de ani. Imobilul, dar și creditul, sunt exclusiv pe numele soției.