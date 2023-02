Cel mai cunoscut turc din România, Gazi Demirel, despre viață și traumele copilăriei: ”Simțeam cum inima mea se sfâșie”

Gazi Demirel, cunoscutul și talentatul cântăreț de origine turcă, ne dezvăluie detalii neștiute despre copilăria lui și cum nu avea voie să se joace cu ceilalți copii pentru că trebuia să muncească, încă din clasa întâi.

”După școală tata mă trimitea la vopsitoria auto, aveam 7 ani”

Gazi Demirel dezvăluie, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, lucruri neștiute despre viața lui, copilăria și relația pe care a avut-o cu tatăl său. Ne povestește cum a ajuns să rămână de 18 ani în România, când venise numai pentru o săptămână, și ce l-a determinat să se apuce de cântat.

Gazi Demirel ne povestește ce înseamnă soția lui, Mădălina, pentru el, ce le învață pe fetele lui și cum s-a făcut de râs când a vrut să copieze la un examen, prima și ultima dată în viața lui.

Cel mai cunoscut turc din România nu ocolește subiecte sensibile și le atacă ”la baionetă” pe unele dintre vedetele de la noi din țară, celebrități care au cunoscut succesul datorită felului în care arată.

Gazi Demirel, ca acasă, în ROmânia! Turcul nu s-ar mai întoarce în țara natală

Ești în România de 18 ani. Cum te simți în sufletul tău, turc sau român? Sau ambele?

– Mă simt foarte bine în România și o consider a două mea țară. Ori de câte ori sunt îmi este dor de România și ori de câte ori sunt aici uneori îmi este dor de Turcia. Dar dacă m-ai întreba dacă aș pleca din România răspunsul meu ar fi absolut NU! Pentru că familia și prietenii mei sunt aici și sunt foarte obișnuit. Cu excepția consumului de carne de porc bineînțeles. Nu este mare diferență între noi în ceea ce privește cultura și tradițiile. Chiar și în limba română există aproximativ 1800 de cuvinte turcești.

Cum a fost copilăria ta?

– Este o întrebare delicată pentru că nu mi-am trăit copilăria. În timpul școlii primare, am fost trimis la o vopsitorie auto după terminarea orelor de școală. Potrivit tatălui meu, care îmi spunea că profesia este brățară de aur, a trebuit să învăț și eu această meserie. Aveam 7 ani. Și la fel ca și colegii mei, îmi plăcea să mă joc în parc și să fac diverse farse. Dar în timp ce prietenii mei se jucau, eu mă duceam să învăț cum sa șmirgheluiesc mașinile.

“Aveam 12 ani când i-am spus într-o zi că nu mai vreau să merg”

I-ai spus vreodată tatălui tău că nu mai vrei?

– Da, într-o zi i-am spus că nu vreau să lucrez, că vreau să merg la școală ca și colegii mei și apoi să-mi petrec timpul liber lucrând și jucând jocuri. Era supărat. A spus nu, a spus că trebuie să învăț la școală, dar și o meserie.

Am spus că sunt un copil mic, mai am timp să învăț o meserie. Dar am spus că vreau să citesc mai întâi. Am spus degeaba, am rezistat degeaba, oricum m-ar fi trimis (la muncă, n. red.) tatăl meu. Aveam 12 ani când i-am spus într-o zi că nu mai vreau să merg. M-a întrebat ce vreau să devin. I-am răspuns că vreau să fiu jurnalist și muzician, ca el. Anii au trecut că aerul și am devenit și jurnalist și muzician.

“Am învățat să mă dau într-un leagăn la vârsta de 15 ani, mergând noaptea în parc”

Te-a înțeles vreodată?

– Nu voi uita niciodată că atunci când am devenit un consultant politic suficient de profesionist încât să consiliez deputații și primarii, tatăl meu mi-a spus ‘DA, am fost nedrept cu tine’. Am învățat să mă dau într-un leagăn la vârsta de 15 ani, mergând noaptea în parc. Pentru că îmi era rușine în timpul zilei, eram mai în vârstă. A vrut să ne facă ceea ce a văzut el la familia lui dar era de fapt o persoană foarte bună. Mai târziu eu și tatăl meu am devenit foarte buni prieteni. Așa că mi-am petrecut copilăria pe străzile industriale.

Cea mai grea amintire: “Când a murit, am strigat la el ‘Trezește-te, nu ne lăsa, te rog’ “

Când l-ai pierdut pe tatăl tău ai decis să pleci în România. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu el?

– L-am pierdut în anul 2004. Mi s-a rupt partea stângă a inimii când am auzit că a murit. Tatăl meu nu ar fi trebuit să moară. Nu m-am așteptat niciodată să moară într-o zi, am crezut că va trăi pentru totdeauna. El a fost idolul meu în ceea ce privește muzica. Cele mai frumoase amintiri pe care le am cu el au fost să mă întâlnesc cu frații mei și să facem un picnic în fiecare săptămână. Cântam și uneori plângeam de bucurie.

Ultimii ani ai tatălui meu au fost foarte frumoși. Când a murit, am strigat la el ‘Trezește-te, nu ne lăsa, te rog’… Dar nu s-a trezit. După câteva săptămâni, o rudă de-ale mele, la care am fost martor la nuntă, m-a invitat cu gândul că moralul meu se va îmbunătăți. Am venit pentru o săptămână, iar acum sunt aici de 18 ani.

Cea mai dragă ființă: “Mama mea a fost o ambasadoare a păcii”

Cum era mama ta? Ce lucruri importante ai învățat de la ea?

– Mama mea a fost o ambasadoare a păcii. I-a împăcat pe cei care erau certați unul cu celălalt. Cea mai frumoasă caracteristică a mamei mele a fost că ne-a spus în mod repetat să fim sinceri și corecți. Aveți grijă întotdeauna de copii și de familie.

Pentru prima dată, voi spune ceva despre mama mea. Ea a mers la magazin o singură dată în toată viața. A fost la insistențele soției mele Mădălina. Orice ar fi vrut mama, a cerut la telefon, și noi i-am adus acasă. Ea a fost numită Verda Sultan pentru toți. Când am pierdut-o și pe ea m-am simțit cu adevărat singur și neputincios, ca un copil. După tatăl meu, ea a devenit și tată și mamă pentru noi. Lumea mea s-a prăbușit când am pierdut-o și pe ea. Soția mea, Mădălina, mi-a oferit cel mai mare sprijin atunci.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau lider?

– Familia mea a spus întotdeauna că am un spirit de lider. Îmi place să îmi asum responsabilitatea și să fac lucruri. A fost întotdeauna scopul meu să merg înainte. Am adunat prietenii foarte bune în timpul anilor de școală. Ne mai vedem uneori. Toți au o profesie.

“Toată clasa a râs de mine și nu am putut dormi toată noaptea”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– În timp ce încercam să copiez, profesorul m-a văzut. Am fost atât de rușinat. M-a întrebat dacă am de gând să copiez. Am spus o clipă că m-am gândit la asta și cred că aș fi putut să o fac, dacă nu m-ar fi văzut. Toată clasa a râs de mine și nu am putut dormi toată noaptea. Profesorul m-a pus să curăț scările ca pedeapsă. Până la urmă, am scăpat cu o mică pedeapsă. Am regretat atât de mult și nu m-am mai gândit la așa ceva.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Aveam 17 ani. Dacă nu o vedem o zi simțeam cum inima mea se sfâșie. A fost dragostea din copilărie.

Gazi Demirel: “Dacă nu sunt căsătorit cu cineva, înseamnă că nu aparțin cuiva”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Am încercat să schimb persoana din fața mea. De fapt, oamenii se schimbă, dar pot realiza acest lucru doar făcând-o cu sinceritate. Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată într-o relație a fost să mă gândesc în sinea mea că se va schimba.

Cum te-ai descrie, până să te însori, fidel sau infidel?

– Este vorba aici despre ceea ce înțelegem prin loialitate. Cred că, dacă nu sunt căsătorit cu cineva, înseamnă că nu aparțin cuiva. Nu cred că loialitatea este foarte importantă în relațiile ocazionale și întâlnirile ocazionale. Dar dacă ești căsătorit, atunci e alceva.

“Le explic că a fi gelos nu este același lucru cu a iubi”

Cum este să fii tată de fete? Ce le-ai învățat, ce crezi că au moștenit de la tine?

– Ca mirosind a flori din grădina Edenului, pe care nu le voi uită niciodată. Crezi că lumea se învârte în jurul tău în acel moment în care spune ‘tati’, se uită la tine și îți dă un sărut. Este de nedescris, viața ta este mai mult decât viață, îți ia o viață, face două și ți-o dă înapoi.

Le învăț pe fetele mele că moralitatea omului este doar în propriul creier. Le explic că a fi gelos nu este același lucru cu a iubi. Că gelozia este bună doar în anumite momente și că lipsa de respect este rea. Le învăț să devină oameni buni, de ajutor, să-și iubească țara și națiunea. Le spun să fie soții și mame bune când se vor căsători.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră când tu erai jurnalist de fapt?

– Tatăl meu era muzician așa cum au fost și bunicii mei, talentul a fost o tradiție în familia noastră. De mic am avut muzica în mine. Eu când scriu (ca jurnalist, n. red.) sunt foarte dur, pentru că este foarte ușor să fi vedetă în ziua de azi și nu mi se pare normal. O vedetă adevărată ar trebui să fie cântăreț, pictor, fotbalist, nu o fată cu silicoane, pozată de paparazi. Asta nu e jurnalism. De aceea am zis că mai bine fac muzică.

Cea mai ciudată amintire: “Această doamnă a cumpărat toate biletele la o oră după anunțul concertului”

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat de pe scenă?

– Am avut o cântare unde toate biletele s-au vândut. Când am ajuns la sala de concerte prietenii au instalat sistemul de sonorizare și, în așteptarea sosirii oaspeților, a venit o singură femeie. Șeful localului ne-a spus să începem. Când am întrebat unde sunt oaspeții, a spus: „Această doamnă a cumpărat toate biletele la o oră după anunțul concertului”. Am început și am cântat timp de 3 ore. S-a ridicat la un moment dat, a ieșit și nu s-a mai întors, nu am putut afla cine era. Poate cine știe, a venit la fiecare concert al meu.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Când am fost la o nuntă să cânt la tobă, împreună cu tatăl meu.

Și pe ce i-ai cheltuit?

– Am cumpărat pentru mama un fier de călcat.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

– Cel mai greu moment din viața mea a fost când mi-am pierdut părinții. Aveam responsabilități vizavi de viața și viitorul familiei mele. Prietenii mei apropiați și familia m-au susținut mereu.

Gazi Demire, despre românca ce i-a devenit soție: “Mădălina este lumina mea”

Ce înseamnă Mădălina pentru tine? Îți mai aduci aminte de prima întâlnire?

– Mădălina este jumătatea mea, iubita mea, puterea mea și mama fiicei mele. Obiceiul și bucuria mea. Uneori mă enervează pentru că așa este ea, mai impulsivă, dar iubirea noastră este altceva. Uneori ochii mei, uneori vocea mea, dar întotdeauna lumina mea.

Tu ești musulman, ea creștină. Cum ai reușit să împaci pe toată lumea? Ce faci de Crăciun și de Paște?

– Tu spui Dumnezeu noi spunem Allah, altcineva Yehova. De fapt toate rugăciunile merg către el, adică către o singură putere, DUMNEZEU. Cu alte cuvinte, toate apele curg către el. Isus, Moise, Mahomed și David și toți cei ceilalți profeți au slujit omenirea în numele Lui. Toate cărțile sunt sfinte. Crăciunul îl sărbătoresc ca voi doar că nu mănânc porc. Mănânc oaie, vițel, pasăre, iar de Paște la fel.

“Acest regret va dura toată viață viața mea”

Ai avut vreodată un regret personal?

– După ce am venit în România, nu am putut să-mi vizitez suficient mama. Și acest regret va dura toată viață viața mea.

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

– Aș aduce pace și liniște pentru concetățenii mei.

“Încep să organizez nunta băiatului meu din Turcia”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– O să fie un an foarte bun, am niște melodii noi la care vreau să fac niște videoclipuri în România și în Turcia. De asemenea o să încep să organizez nunta băiatului meu din Turcia care va avea loc anul asta în vară. O să fiu socru mare.