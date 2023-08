Cel mai impresionant moment de la FCSB – CFR Cluj. „Kilometri de suporteri cântând”

Cea mai mare problemă pentru Peluza SUD ar fi faptul că ruptura dintre ultrași și Gigi Becali e totală, crede Mustață. De altfel, rivalitatea e cauzată de faptul că Peluza SUD nu se poate înțelege niciodată cu Gigi Becali, astfel că viitorul echipei FCSB va fi cu siguranță fără legătură cu cel al Peluzei SUD Steaua.

Cel mai impresionant moment de la FCSB – CFR Cluj

”Crezi că e posibil ca în viitor să vă împăcați cu Peluza Sud?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici pentru Mustață, moment în care liderul Peluzei NORD a replicat: ”Nu cred, în primul rând ei au altă atitudine față de patron, nu mai poți să te întorci înapoi. Lucruri pe care nu ai cum, că ei ne zic că suntem oi, ei n-au fost până acum câțiva ani de zile. Nu cred că exista șansa asta. Oamenii sunt contra lui Gigi 100%”.

ADVERTISEMENT

”De ce nu v-ați uni iară chiar dacă sunt contra lui Gigi, fără să mai strige contra lui Gigi? Nu va mai fi toată mareea aia, Peluza Nord și sud niciodată”, a transmis Horia Ivanovici. ”Ei nu se mai întorc. Nu mai pot veni aici. 100% nu. E punctul meu de vedere, 100% nu se vor întoarce. E și orgoliul mare la Peluza Sud”, a completat Gheorghe Mustață.

Mai mult, liderul Peluzei NORD crede că sfârșitul Peluzei SUD este aproape, pentru că lumea vine la meciuri în număr mare doar la FCSB. ”Foarte mult (n.r. crede că i-a durut pe cei din Peluza Sud că FCSB joacă în Ghencea). E începutul nostru și sfârșitul lor. Când joci cu 2.000 de oameni la un meci, câteodată și 500, și când vezi că la un meci umpli stadionul 30.000 și s-a cântat cum s-a cântat, totul a fost exact ca la carte, a ieșit exact ce trebuie și în peluză și în tribună. Plus rezultatul. V-am mai spus sincer, nu i-am mai accepta”, a explicat Mustață.

ADVERTISEMENT

În discuție a intervenit Horia Ivanovici, cu o glumă: ”Vi s-a făcut pielea de găină? N-ați mai fost oi, ați fost găini”. Între timp, Gheorghe Mustață s-a gândit la momentul care l-a impresionat cel mai mult la meciul de aseară: modul în care mii de fani ai FCSB-ului au mers pe jos spre stadion, împreună în corteo, încurajând echipa.

”Unitatea suporterilor în momentul în care am purtat pe jos, s-a întins coada pe 3 kilometri. Eu încercam, mergeți mai ușor să ne ajungă și ceilalți și ne-a zis lider de-al nostru că ce să mai oprești Mustață că în spate sunt 3 kilometri de oameni. Când am văzut, toată lumea din corteo cânta. M-a impresionat foarte mult lucrul ăsta, am văzut într-adevăr această echipă este iubită de milioane de suporteri. Îți dai seama, eram mândru, am muncit foarte mult să se ajungă aici”, a punctat Mustață.

ADVERTISEMENT

În concluzie, Mustață a insistat că FCSB este Steaua și a încercat să explice cum ar sta juridic treaba. ”Steaua dacă a pierdut sigla și numele nu înseamnă că continuitatea pe linie sportivă i-a luat-o cineva. Mai spunea cineva, domnul Balint, niciodată nu o să jignesc o fostă glorie, dar vreau să-i spun domnului Balint că în momentul în care continui o activitate a unei societăți, a unui club, și nu se întrerupe de loc, tot tu ești același om. Nu că dacă mi-a luat sigla și numele, nu înseamnă că eu nu am continuat din 47 până în prezent. Steaua nu și-a întrerupt niciodată activitatea.

Vreau să spun, să le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine, am arătat documente clare care eu le am, le-am citit că s-a făcut o greșeală, din partea unui membru al conducerii, la momentul ăla n-a făcut ce trebuie pentru a nu mai exista acest conflict cu nume și siglă, dacă se făcea acel acord se continua cu acel acord.

Acel acord de a te folosi de nume și siglă acel acord nu a fost prelungit. S-a evitat sau s-a ezitat din inconștiență, l-a lăsat hai să meargă cum merge, s-a speculat în 2014 și un cabinet de avocatură a știut unde să umble și aici l-a executat pe Gigi cu numele și sigla. S-a încercat și distrugerea articolului 1 din statut, ăsta n-a putut să-l anuleze în instanță”, a concluzionat Mustață.

ADVERTISEMENT

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, doar pe www.fanatik.ro, iar în fiecare luni este urmată de MAX Profeţiile lui Mitică, un podcast de real succes la public în care Horia Ivanovici îl provoacă, faţă în faţă, 1 la 1, pe Dumitru Dragomir, pe tema subiectelor momentului. FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro, și în premieră de la 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.