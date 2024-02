„Cel mai tare restaurant din Dubai e al lui Olăroiu. Se vede Burj Khalifa”. Cât a plătit acolo Mitică Dragomir

Mitică Dragomir are doar cuvinte de laudă pentru restaurantul lui Cosmin Olăroiu din Dubai, o locație amplasată în zona de lux a orașului din Emiratele Arabe Unite, și pe care antrenorul a deschis-o în 2022. O afacere de milioane de dolari. Ce a mâncat și cât a plătit aici fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal?

Mitică Dragomir, încântat de restaurantul lui Cosmin Olăroiu, din Dubai. Ce l-a impresionat

Fostul fotbalist, în vârstă de 77 de ani, a dezvăluit într-un interviu acordat la începutul acestei săptămâni, luni, 12 februarie, că a avut ocazia să viziteze și să mănânce, de curând, preparate sofisticate în restaurantul din Dubai, . Mitică Dragomir spune că antrenorul deține, de fapt, ”cel mai tare restaurant” din zonă.

Mitică Dragomir nu a mers oricum la restaurant, ci în calitate de invitat special și de acum a sosit a fost întâmpinat cu o combinație de fructe de mare și alte feluri de mâncare delicioase, dar foarte scumpe. ”Ceva de vis”,

”Cel mai tare restaurant din tot Dubaiul, rețineți, nu greșesc cu nimic, este al lui Olăroiu, unde e copropietar. Restaurantul, să-l fi făcut eu, acum, mă costa peste 15 milioane de dolari (…) Nu e proprietatea lor, și ei au închiriat. Ăla e restaurant care produce profit în jur de 100 de mii de euro pe zi.

Eu am fost acolo. Nu mă duceam, dar mă sună fii-miu: ‘Tati, ce faci? Te rog eu frumos, m-a sunat Olăroiu. Ți-a rezervat o masă’. Ne-a dus unul Cristi, de-i zic ăștia Birlic, un tip foarte deștept, și cu un multimilionar. Ne-a invitat la Gal. Fusesem cu ei, cu două seri înainte. M-am simțit extraordinar, ceva de vis. De toate mâncai. Ei nu-ți dau numai fructe de mare. Ei combină. E ceva fantastic”, a declarat Mitică Dragomir la

Mitică Dragomir, invitat special la restaurantul lui Cosmin Olăroiu

Pe lângă meniul gratis din restaurant, Mitică Dragomir a beneficiat și de cazare gratuită. I-a rămas în memorie priveliștea fabuloasă din împrejur. De alltfel, nu se aștepta ca restaurantul lui Olăroiu să arate atât de bine, deși a tot auzit voci vorbind de bine.

”Eu n-am plătit cazarea un leu, am dormit cu toții în apartamentul lui Nețoiu. Unul din apartamentele lui Nețoiu, care este pe malul apei, în Jibiar, o nebunie de apartamente. Auzisem că e frumos (restaurantul, n.r). Nu-l văzusem.

E restaurantul cu un cap de avion de vânătoare. Eu m-am mai dus mai devreme. O masă în centru. O nebunie când am intrat. Am văzut la Tokyo unul asemănător și la New York, tot așa, înalt de 15 metri înălțime”, a mai detaliat fostul fotbalist.

Mitică Dragomir: ”Se vedea din restaurant Burj Khalifa luminat. O nebunie”

Fostul fotbalist s-a mai declarat fascinat și de vederea din restaurantul lui Olăroiu (bate spre Burj Khalifa), iar spre finalul interviului a mărturisit că tot ceea i s-a oferit lui pe gratis ar costa în mod normal suma de 3000 de euro.

”Se vedea din restaurant Burj Khalifa, luminat…e o nebunie. Olăroiu e coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai. O să se ducă multă lume după ce spun eu acum. E frumos, extraordinar, iar de mâncat… Fraților…

Bine, poate că au știut cine sunt…Toate fructele de mare posibile, făcute în toate stilurile, pește, trei, patru feluri de carne, o carne extraordinară. Au fost 15 feluri de mâncare. În mod normal cam 3000 de euro (costă o masă bogată la restaurantul lui Olăroiu, n.r).Restaurantul dacă îl construiesc, trebuie să am 100 de milioane de dolari. Dacă doar îl amenajez (costă, n.r) între 10 și 15 milioane)”, a mai detaliat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir plănuiește să-și deschidă și el un restaurant de lux în Dubai. Pescobar, asociatul său

Mitică Dragomir a spus cele menționate în contextul în care și el plănuiește să-și deschiă un restaurant în orașul din Emirate. Unul în care să se servească fructe de mare, iar cel pe care se bazează pentru a-l pune în aplicare este Pescobar, patronul lanțului ”Taverna Racilor”.