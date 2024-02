Mitică Dragomir își face restaurant de lux, în Dubai: ”Plec cu Pescobar”! Investiția e uriașă

Mitică Dragomir i-a dezvăluit jurnalistului Horia Ivanovici, moderatorul show-ului MAX Profețiile lui Mitică, că se gândește să facă o nouă investiție. Mai exact, alături de Pescobar, vrea să deschidă un restaurant de lux în ”raiul miliardarilor”

Mitică Dragomir și Pescobar, împreună în Dubai: ”El să se ocupe”

Mitică Dragomir, chestionat de Horia Ivanovici, a anunțat bomba momentului: se gândește să deschidă un restaurant alături de Pescobar, în Dubai. El a făcut o serie de dezvăluiri despre investiția pe care o pune la cale, în exclusivitate în cadrul show-ului MAX Profețiile lui Mitică.

”Mă duc în Dubai câteva zile. Mă duc să vedem dacă se leagă ceva (legat de un restaurant nou, n, red.)… Nu să îl administrez eu, că nu mă pricep. Da, el (Pescobar, n. red.) să se ocupe. Mă duc eu el. Eu sunt cu contrucțiile, eu îl construiesc. Eu îl fac, dacă găsim așa ceva”, explică Mitică Dragomir.

Când vine vorba de bani, Dragomir este ceva mai discret. ”Costă, dar… După aceea vin banii, lunar. . Nu neapărat (vor fi asociați, n. red.). Dar eu sunt cel care îl face de la A la Z. Nu doar construit, ci tot, tot ce implică. Dacă vom fi și parteneri, bine, dacă nu… în chirie.

Sunt prea bătrân (să insiste să fie partener, n. red.). Eu am inimă de 50 de ani, dar vârsta e de aproape 80. I-am spus și soției: `Dacă nu fac, dacă nu sunt activ, dacă nu am griji, nu simt că trăiesc`. (…)

Nu ne ducem în orb, eu am relații acolo, am oameni. Am opt agenți imobiliari acolo. Ne ducem să și vedem. Acolo este și un prieten de-al nostru, iranian, și are niște brutării… Numai licența de băuturi costă 250.000 de euro. În fiecare an. Dacă îl iei să îl faci de la 0, nu costă mult, dacă cumperi pământ.

Dacă îl iei să îl faci la cel mai înalt nivel în faci cu 2 milioane. Dacă îl cumperi, tot atât te costă. Bine, poate să te coste și 10 milioane, cum el ăla a lui Olăroiu. El are câteva procente, e coproprietar… O să mă duc să îl văd, cică merge de senzație, e extraordinar”, .

Dragomir: ”Tot ce face Pescobar e maketing, ca Gigi Becali”

Dragomir a explicat la MAX Profețiile lui Mitică și cum au gândit restaurantul. Normal, , va avea ca profil gastronomic tot peștele, fructele de mare și sushi, așa cum sunt restaurantele pe care Pescobar le are prin țară.

”Ce știe el să facă. La ora atuală, Pescobar sushi e cel mai tare restaurant din România. Face de lux. (…) Nu știu dacă neapărat dăm lovitura (cu afacerea resutaurantului, n. red.). Eu sunt foarte circumspect. De asta am reușit în viață. Eu, până să încep să fac ceva, pitrocesc afacerea. Nu mă arunc, că am luat și plase…

Dar el, tot ce face, face marketing. Îl vedeam pe TikTok ce a putut să facă într-un restaurant de manele… I-am și spus: cu banii ăștia dădeai o masă la Dubai… Arunca cu banii lui Tzancă… Pentru el, nu e mult, e marketing… Tot ce face, face marketing, ca Gigi Becali.

Gigi Becali, când scoate un cuvânt, e marketing. Că spune o prostie, că spune ceva adevărat, e marketing. Face nativ asta… Nu e băiat prost, vorbește fluent engleză, franceză așa și așa, italiana aproape bine. E foarte deștept…”, mai zice Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Totuși încă nu e sigur că va băga atâția bani în afacere. Și ca să se convingă, pleacă în Dubai. Nu singur cu Pescobar, ci însoțit de specialiștii de care are nevoie pentru a se asigura că va avea profit. ”Încă o dată, când ajungi la vârsta mea nu mai intri cu capul în menghină. O spun de pe acum! Dacă e gheșeft (afacere, n. red.) mă bag. Dacă nu, nu mă bag.

Plecăm cu un arhitect din Italia, cu un designer, cu Cristi al meu care se pricepe la construcții, eu și cu Pescobar. Plus un avocat, acolo, care să ne deschidă. Dacă ajungem la concluzii. După aceea, se duce fiu-miu, el e patronul”, a mai spus Mitică Dragomir.

Mitica Dragomir ISI FACE RESTAURANT in Dubai