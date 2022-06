Cel puțin 13 morți și aproape 300 de răniți în Iordania, în urma unei scurgeri de gaze toxice. Video

Cel puțin 13 persoane au murit şi alte aproape 300 au fost rănite în urma unei scurgeri de gaze toxice dintr-un rezervor de depozitare în portul Aqaba.

Scurgerea de gaze care stă la baza acestei s-a produs după ce un rezervor plin cu substanțe toxice a căzut în timpul transportului, a anunțat Direcția de Siguranţă Publică, potrivit .

Ulterior, o filmare postată pe pagina de Twitter a televiziunii de stat a arătat un rezervor de depozitare când cădea în timpul transportului şi se lovește de puntea unei nave.

În clip se pot observa gaze de culoare galbenă care se ridică în aer în timp ce oamenii fug.

Televiziunea de stat Jordan TV a anunțat că 13 persoane au fost ucise. Al-Mamlaka TV, un alt canal oficial, a declarat că 199 de oameni sunt tratați în spitale.

Direcția de Securitate Publică a declarat că un total de 251 de persoane au fost rănite. În online apar și cifre mai mari, spre 300 de victime.

Dr. Jamal Obeidat, un oficial local din sănătate, a îndemnat oamenii să rămână în locuințe și să închidă ferestrele și ușile. Cea mai apropiată zonă rezidențială este la 25 de kilometri distanță de locul producerii .

🇯🇴

📌 The Aqaba incident is about 600 meters away from the wheat ports:

General Manager of Aqaba Ports Operating Company

🚨 The Jordanian army intervened in the incident of the poison gas leak in the port of Aqaba, and sent 4 planes to evacuate the injured,

— ιмα∂ мυgнυℓ 🇵🇰 (@ImadMughul)