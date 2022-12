Cel puţin 28 de persoane au murit în SUA din cauza furtunii de zăpadă. Temperaturile au coborât la -39 de grade în Montana

Din cauza valului de frig arctic care a lovit cea mai mare parte a SUA, peste 800.000 de oameni au rămas fără electricitate, iar cel puțin 28 au murit.

Peste 3.000 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar mai multe aeroporturi au fost închise. De asemenea, vineri, peste 200 de milioane de americani au fost sub diferite forme de avertizare meteo.

Condițiile de drum înghețat au determinat autoritățile să le recomande oamenilor să rămână în case și să-şi anuleze toate călătoriile care nu sunt de urgență, însă şi aşa sute de oameni au rămas blocați în trafic.

The lake band is still raging, but it’s now south of the airport. Here’s a view of our office with some rather impressive snow mounds in the foreground. Many (many) cars are still buried throughout the area.

Printre morți se numără trei persoane care şi-au pierdut viaţa în accidente de circulație în Kentucky, în timp ce altele trei au decedat în Oklahoma. â

În Montana, Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că pe versantul estic al Parcului Național Glacier și în împrejurimi ar putea cădea până la 20 cm de zăpadă, cu vânturi de până la 90 km/h.

la începutul furtunii de zăpadă, în timp ce cea mai scăzută temperatură de sâmbătă a fost înregistrată în orășelul Havre, -39 de grade.

Peste 107.000 de case sunt fără curent în Maine, iar reparațiile reţelei de distribuţie a energie vor dura probabil mai multe zile. Alte state le-au cerut consumatorilor să-și reducă consumul pentru a evita întreruperile de curent.

Cars are stuck in heavy snow in Buffalo, New York, Saturday.

A winter storm knocked out power to 1.7 million homes and businesses across the U.S.

Officials have attributed more than a dozen deaths to exposure, icy car crashes and other storm effects.

— Voice of America (@VOANews)