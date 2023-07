Cele 5 zodii pe care nu le poți minți deloc! Mihai Voropchievici surprinde cu lista sa

Mihai Voropchievici prezintă lista acelor zodii pe care nu le poți minți sub nicio formă! Este vorba despre nativi care nu pot fi păcăliți ușor, așa că orice tentativă va eșua.

Cele cinci zodii care nu pot fi mințite ușor. Mihai Voropchievici prezintă lista

Prima dintre zodii care e foarte greu de mințit e Săgetătorul. Săgetătorul se bazează pe o intuiție extraordinară și îi place, dacă are ceva să spună, să spună franc. Dacă ai ceva de reproșat unui Săgetător, oprește-l, spune-i că vrei să îi comunici ceva. Poți să fii deschis cu acest semn zodiacal.

Setea de cunoașterea a nativului de foc te va ajuta să înțelegi că adevărul e acea nestemată care acolo unde e sădită dă roade, dar creează și o mică supărare.

A doua zodie din această listă e Vărsătorul. Acest semn are un fel unic de a gândi. Poate e cel mai ciudat din zodiac. Mintea lui e întortocheată. Are o minte alambicată și te tratează și pe tine la fel. Te pune sub lupă, te examinează, te lasă să îi spui orice poveste și îți depistează fantastic de repede tentativa ta de a minți.

Vărsătorul e din acele zodii care se află cu un pas înaintea ta. Datorită faptului că e foarte analitic, te va lua la bani mărunți, te va chestiona și îți va demonstra că e ceva neverosimil și nu ai sorți de câștig în fața lui venind cu o minciună.

Fecioarele, extrem de intuitive și gânditoare

A treia din top este Fecioara. E gânditoare, intuitivă. Gândește poate prea mult, de multe ori. Analizează atent fiecare situație. E un fel de depistator de piesă de puzzle. Fecioara, fiind o vizionară, e foarte inteligentă și te descompune cu tot cu minciuna ta. Nu încerca să o păcălești că e mai greu de păcălit. Va întoarce o situație pe toate părțile, o analizează de-a fir a păr. E preferabil, totuși, să îi ceri părerea, ca să ajungi la un rezultat benefic într-o discuție cu ea.

Dacă încerci să minți o Fecioară, te vei trezi într-un punct mort. O altă zodie greu de păcălit este Berbecul. iar atunci când ai intrat în contact cu el și îi expui o problemă sub forma unui neadevăr, te va depista imediat. Nu te va lăsa să ieși câștigător venind în fața lui cu o minciună. În plus, are și norocul începătorului de a depista din primele cuvinte ceea ce vrei tu să faci cu el.

Gemenii au o inteligență rară

Gemenii se numără printre acele zodii greu de dus cu zăhărelul. Sunt reprezentanții unui intelect extraordinar, ieșit din comun. Fac cu ușurință toate conexiunile pe care crezi că le poți înșela. Sunt un burete informațional cu multe cunoștințe.

Atunci când vrei să discuți ceva cu un Geamăn, el și-a făcut deja un sumar de cunoștințe cu care te va întâmpina, dincolo de inteligența cameleonică de care dă dovadă. De multe ori, Geamănul are o plăcere morbidă să te întărâte, să te lase să divaghezi, să bați câmpii mai pe românește.

Așadar, în locul unei minciuni gogonate, mai bine un adevăr scurt, căci așa veți preîntâmpina conflictele cu cei din jur. Pentru alte previziuni la fel de interesante, intră pe