Cele două tinere dispărute în zona Clisurii Dunării au fost găsite. Care e starea lor. Update

Prietenii, care le așteptau, spun că acestea nu au mai ajuns la destinație și nici nu pot fi contactate. Cele două fete se aflau într-un autoturism și voiau să ajungă în comuna Berzasca, potrivit ISU Caraș-Severin.

Două tinere au dispărut inexplicabil în Clisura Dunării

Conform , tinerele sunt de negăsit în ciuda eforturilor salvatorilor de a le localiza. La căutări participă ISU-Secția Moldova Noua cu un microbuz cu 5 subofițeri, IJJ cu 4 subofițerii cu 1 Duster, IPJ cu 4 agenți, IJPF – 2 agenți, 1 pădurar, responsabilul cu paza la Ocolul Silvic Berzasca, anunță sursa citată.

În luna septembrie, doi tineri dispăreau într-un mod similar, după ce au căzut cu mașina în râul Bistrița. Anchetatorii au concluzionat că aceștia au sărit cu mașina de pe drum, s-au prăbușit într-o râpă, după care au ajuns în apă, unde au fost găsiți morți după trei zile de căutări.

, unde își vizitaseră tatăl cioban.

”M-am întâlnit cu fratele lui, am spus uite nu am luat legătura cu el deloc, a spus haideţi să mergem împreună să-l căutăm. Ce s-o fi întâmplat… i-a găsit în apă de vineri până azi, de pe râpa asta a căzut. I-a căutat şi nu i-a găsit, că era apa mare”, a povestit un martor.

”S-a găsit o maşină, răsturnată, cu roţile în sus, cu posibil victime încarcerate. Am intervenit, am încercat să punem maşina pe roţi, în maşină se aflau două victime de sex masculin, decedate. Tinerii se întorceau de la o stână când au plonjat cu mașina în apele râului Bistrița”, a transmis Mihai Vodă, purtător de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit anchetei, de la o înălțime de peste 10 metri. ”Soţia a fost acasă şi a auzit muzica şi a văzut faruri şi o maşină care mergea foarte tare şi am impresia că nu a mai putut să ia curba, a sărit efectiv peste drum şi a aterizat în apă.

Consumau un pic de alcool ei din când în când, poate a fost o greşeală nu poţi să spui altceva. A fost o greşeală. Se întâmplă”, a povestit un cioban din apropiere, care a fost martor la nefericitul eveniment.