Cele mai bune melodii româneşti. Au fiecare peste 100 de milioane de vizualizări pe Youtube

Care sunt cele mai bune melodii românești. Au fost foarte apreciate pe platforma YouTube și fiecare dintre acestea are peste 100 de milioane de vizualizări. Succesul lor a depășit granițele și milioane de oameni s-au bucurat de piesele făcute de români.

Cele mai bune melodii româneşti de pe Youtube

Pe primul loc este o melodie pe care cu siguranță am ascultat-o de mai multe ori la vremea ei și chiar la mult timp după aceea. a strâns 588 de milioane de vizualizări în cei opt ani de la apariție.

ADVERTISEMENT

O altă piesă celebră a cucerit inimile a milioane de oameni de peste tot din lume. Este vorba despre piesa cântată de Edward Maya & Vika Jigulina, numită Stereo Love.

Melodia a fost publicată pe YouTube acum 13 ani și a fost văzută de 548 de milioane de ori de la lansarea ei. De asemenea, aproape 4 milioane de oameni i-au dat like pe platforma YouTube și au fost aproape 170.000 de comentarii lăsate de oameni la această piesă. Ba mai mult, cineva în comentarii o numea „o capodoperă legendară”.

ADVERTISEMENT

„Unul dintre cele mai bune cântece făcute vreodată – mai ales când a fost lansat. Dacă erai copil când a apărut (așa cum am fost eu), îți punea un zâmbet pe față de fiecare dată când o auzeai în mașină.

Dacă erai un tânăr adult, acest cântec te-a motivat să îți trăiești viața la maxim și să te bucuri mai mult de tine însuți. Dacă erai la vârsta a treia, cântecul te făcea să-ți amintești și să cauți să faci lucruri pentru a te simți așa din când în când”, a spus cineva.

ADVERTISEMENT

O altă melodie românească extrem de apreciată este una lansată de Alexandra Stan. Piesa intitulată Mr Saxobeat, lansată acum șase ani, a strâns 177 de milioane de vizionări pe YouTube.

Inna și Andra au mai multe piese în top

Din acest top al celor mai de succes melodii românești care au milioane de vizualizări pe YouTube nu putea să lipsească

ADVERTISEMENT

Piesa acesteia numită Yalla a reușit să obțină 453 de milioane de vizualizări pe YouTube în cei șapte ani de la momentul lansării sale. O altă piesă a Innei este, de asemenea, în acest , iar melodia In your eyes, alături de Yandel, a obținut 266 de milioane de vizionări în cei nouă ani de la lansarea ei.

ADVERTISEMENT

Colaborarea Innei cu faimosul J Balvin, Cola song, a reușit să obțină foarte multe vizionări pe platforma YouTube, mai precis 259 de milioane în cei opt ani de la lansare.

În același top se mai află și Andra, care are mai multe melodii ce au obținut milioane de vizionări pe YouTube, printre care piesa Why. Aceasta care are 210 milioane de vizionări pe această platformă, iar în top este și piesa Love can save it all, care are 207 milioane de vizionări. Colaborarea Andrei cu David Bisbal – Without you – a strâns și ea peste 141 de milioane de vizionări.