Cele mai mari proteste pro-palestiniene din istorie. Scene impresionante la Londra

Săptămâna celor mai mari proteste pro-palestiniene din istorie a marcat un nou episod. Sâmbătă, oamenii au ieșit din nou pe străzi pentru a cere încetarea focului în Fâșia Gaza.

La Londra, 100.000 de oameni cer încetarea bombardamentelor din Gaza

Circa 100.000 de persoane (70.000 conform estimărilor poliției) au ieșit cu și au blocat zona podului Golden Jubilee, scandând lozinci precum: ”Gaza, opriți masacrul” sau ”Eliberați Palestina, opriți ocupația Israelului”.

ADVERTISEMENT

a anunțat că mulțimea fredonat refrenul ”From the River to the Sea” (de la râu până la mare), cu referire directă la .

Acest refren a făcut-o, în urmă cu câteva zile, pe Suella Braverman, secretar de stat și fost procuror general al Angliei și Țării Galilor, să solicite poliției să ia act de ”o expresie a dorinței violente de a vedea Israelul șters de pe fața pământului”.

ADVERTISEMENT

Protestul de săptămâna trecută, între primele 10 cele mai mari din istoria Angliei

Nouă persoane au fost arestate în timpul protestelor de sâmbătă, majoritatea dintre ele fiind suspectate de instigare la ură. Proteste asemănătoare au mai avut loc în Manchester, Glasgow și Belfast, precum și în alte localități britanice.

Un număr uriaș de oameni au ieșit în stradă și săptămâna trecută. Între 100.000 și 300.000 de persoane au protestat împotriva violențelor din Fâșia Gaza, într-unul din ”cele mai mari zece demonstrații din istoria Marii Britanii”, potrivit publicației progresiste .

ADVERTISEMENT

Tensiune maximă în Fâșia Gaza

Protestele au loc într-un context extrem de tensionat, provocat de incursiunea Hamas în Israel, în urmă cu trei săptămâni. Un număr de 1.400 de israelieni au fost uciși cu sânge rece, iar 229 au fost răpiți și transportați în Fâșia Gaza.

Reacția Israelului s-a limitat, până acum, la atacuri aeriene, soldate cu peste 7.500 de palestinieni uciși, potrivit ministerului sănătății din Gaza, regiune controlată de Hamas.

ADVERTISEMENT

În urmă cu trei săptămâni au început și protestele organizate de activiști din diverse ONG-uri, precum ”The Palestinian Solidarity Campaign”. Cel puțin 1.000 de polițiști au fost mobilizați la marșul de sâmbătă, după ce, pe 14 octombrie au avut loc ciocniri între demonstranți și forțele de ordine.