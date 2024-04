Cele mai tari reacții ale lui Marius Șumudică cu prietenii la restaurant. „Avem fețe de săraci”

pentru umorul pe care îl are. Astfel, la SUFLET DE RAPIDIST, Lucian Marinescu și Robert Niță au povestit două momente amuzante cu Marius Șumudică la restaurant.

Cele mai tari reacții ale lui Marius Șumudică cu prietenii la restaurant

Înainte să povestească despre momentul amuzant cu Marius Șumudică de la restaurant, Lucian Marinescu a susținut că fostul antrenor al lui Astra e .

“Am fost colegi și avem o relație foarte bună. Nu a fost niciodată clientul meu. Dar am schimbat câteva idei și ne-am mai sfătuit unul pe celălalt. I-am mai recomandat câțiva jucători.

La începutul carierei lui de antrenor, la Progresul București, i-am dus doi jucători, doi portughezi. Incontestabil, este un foarte bun antrenor.

Ca valoare da, îl văd la Rapid. Dar depinde doar de cine decide acolo. Sumî e recomandat de munca lui și de tot ceea ce a reușit. E un antrenor foarte bun.

Fără îndoială e și caterincos. Am fost de curând la un local de lângă parcul zoologic din Băneasa. Era 11 și ceva, am mâncat puțin și am stat de vorbă.

Pe el l-a recunoscut ospătarul și îi zice: ‘Domul Șumudică, v-am făcut o reducere’. Și el i-a zis: ‘Nu trebuia că știu de ce ai făcut-o. O să mă arzi data viitoare’. Eu i-am zis: ‘Băi, tot nebun ai rămas’. Și râdeam, dar el era așa serios“, a spus Lucian Marinescu, la SUFLET DE RAPIDIST.

“Avem fețe de săraci?”

După povestea lui Lucian Marinescu și Robert Niță a avut o mărturisire amuzantă, la SUFLET DE RAPIDIST, cu Marius Șumudică de la un restaurant: “M-am întâlnit și eu cu el prin zona Dorobanți acum vreo 6 ani. Eram la o cafenea și ne-am văzut acolo întâmplător.

Vorbeam că nu mai e lumea serioasă și că întârzie, noi așteptam fiecare pe cineva. Și am stat puțin de vorbă la masă, apoi au venit domnii cu care trebuia să ne vedem.

I-am cerut ospătarului nota, iar Șumi zice: ‘Păi și care o plătește?’, iar eu i-am zis: ‘Lasă că vedem noi, el să o aducă’. Vine ospătarul: ‘E din partea casei, șeful e Rapidist’. Și face Șumi: ‘Să mor eu, avem fețe de săraci?'”.

Lucian Marinescu, despre Șumudică antrenor la Rapid