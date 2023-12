CFR Cluj, ajutată de arbitri?! Dezvăluiri incendiare din interior: „Ai venit cu un cadou!”

, când lui Florinel Coman i s-a anulat un gol. Giedrius Arlauskis nu consideră însă că ardelenii au fost vreodată favorizați.

CFR Cluj nu este echipa arbitrilor. Giedrius Arlauskis desființează această teorie: „Niciodată, la niciun meci!”

, însă portarul lituanian nu crede însă că ardelenii au avut parte de avantaje pe teren: „(n.r. A fost CFR Cluj avantajată de arbitri?) Niciodată. Niciodată, la niciun meci! Invers, simțeam că vin și ne mai dau câte una. Eram prea puternici noi. Jucătorii, tot clubul cum era organizat acolo”.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al CFR-ului și-a adus chiar aminte un episod sugestiv: „Știam că suntem cei mai buni și veneau și mai inventau și ei. Dar nu cred vreodată că pot să zic ceva. Cred că singura dată a fost faza aia la Craiova cu Farul când s-a dat penalty.

Acolo mi s-a părut foarte dubios pentru că era și ziua lui Gică Hagi. Poate a venit cu un cadou pentru Farul. Și i-am spus lui Chivute: ‘A, ai venit cu cadoul!’. ‘Arla, nu mai vorbi că nu așa…’.

ADVERTISEMENT

Giedrius Arlauskis, savuros: „Mai sunt și eu nebun”

Giedrius Arlauskis subliniază faptul că tot ceea ce a povestit a trăit în detaliu: „Dau din casă acum, povestesc ceva, nu inventez. S-au întâmplat discuții și nu știu ce. Dar asta am spus și eu ce mi-am adus aminte. Mai sunt și eu nebun. Poziția noastră în teren e foarte dificilă”.

La 36 de ani, „Arla” a decis să își pună ghetele în cui și nu va reveni asupra deciziei: „Când m-am despărțit de Craiova, vreau să anunț în premieră că nu am mai vorbit cu nimeni, am decis că e gata cu fotbalul. M-am retras de atunci. Spun în premieră că m-am retras din fotbal, nu mai am benzină. Nu mai semnez cu nimeni, am luat decizia când eram la Craiova.

ADVERTISEMENT

Aveam niște probleme de sănătate și acum am rămas la umăr, la picioare, sunt avariat. După 18 ani de carieră de profesionist m-am avariat ca lumea. Eram la Craiova, nu știu exact meciul, eram în timpul meciului și echipa noastră era în atac, stăteam așa și mi-a venit în cap, ce mai caut eu aici. Am simțit că nu mai am nicio plăcere.

Gândul venea deja, voiam să mă retrag după ce am plecat de la CFR, am și stat o perioadă lungă acasă, mă bătea gândul. Că vreau să stau cu familia, m-a convins Marian Copilu, era atunci la Craiova, să vin să ajut. Am decis că hai să mai încerc, să vedem dacă mai pot. Când a plecat Marian de la Craiova mi s-a tăiat și mie, nu mai aveam nicio motivație, pe lângă problemele cu sănătatea, așa că am decis să mă retrag, de ce să mă mai chinui”.

ADVERTISEMENT

Luni, marți și vineri de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA te așteaptă de LIVE pe homepage-ul FANATIK.RO. Emisiunea apare ÎN PREMIERĂ pe Facebook și YouTube de la 17:30.

A fost CFR Cluj ajutată de arbitri? Dezvăluiri uluitoare ale lui Giedrius Arlauskis