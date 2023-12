Giedrius Arlauskis, scandal monstru cu Dan Petrescu la CFR Cluj: „Am sărit să-l bat! S-a închis în birou”.

în fotbalul românesc, fiind unul dintre cei mai buni străini care au evoluat vreodată în campionatul nostru. Portarul a câştigat titlul cu Unirea Urziceni, FCSB şi CFR Cluj.

Giedrius Arlauskis, scandal monstru cu Dan Petrescu la CFR Cluj: “Băga-mi-aş ****, am jucat fără portar!”

Invitat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, un episod încins pe care l-a avut cu Dan Petrescu, la finalul unui meci câştigat de CFR Cluj cu 4-1 în faţa celor de la Botoşani:

“Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Am povestit chiar aseară cu Felgueiras, ca portarii. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1.

Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.

Se fluieră finalul şi Petrescu se întoarce la bancă şi strigă: ‘Băga-mi-aş ****, am jucat fără portar!’. Băi… Când am mers la galerie au venit la mine şi m-au întrebat dacă am auzit ce a zis.

M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?'”

Nu îmi mai ardea de galerie, mi s-a pus pata repede şi aşa sunt cu problemele mele emoţionale. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Toată lumea se bucura pe acolo.

Prin vestiar, coridorul duce spre biroul lui. Dar sunt două uşi acolo. Eu stăteam pe lângă uşă şi am strigat la el: ‘Bă, vino-ncoa!’. S-a ascuns şi s-a închis cu uşa. Nu îi făceam nimic.

Eu nu sunt violent. Cred doar că îl înjuram de rupeam. Niciodată nu m-am bătut vreodată. Vedeam imaginile cu mine când aveam ieşirile nervoase. Ştii cât de rău îmi părea după aia?

Făceam pe moment să câştig meciul. Îmi era ruşine a doua zi. Apoi vorbeam şi cu jucătorul şi îi spuneam că sunt eu dilău!”, a spus Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

