CFR Cluj, în pericol să nu ia licența din cauza datoriilor. Foștii antrenori își depun memoriu

Campioana CFR Cluj este în pericol să nu ia licența din cauza datoriilor acumulate la jucători, dar și la foștii antrenori care vor să depună memorii pentru a primi banii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile, FANATIK a anunțat în exclusivitate că restanțele către elevii lui Edi Iordănescu au ajuns deja la trei luni, deși li se promisese că își vor încasa banii pe 25 martie.

Conform raportului financiar pe 2020 prezentat de FANATIK, ardelenii au ajuns la datorii în valoare de 94.475.022 lei (aproximativ 19.200.000 de euro). Cea mai mare parte din sumă vine de pe urma datoriile pe termen lung, cifrate la 54.233.936 lei (aproximativ 11.000.000 de euro).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cresc datoriile celor de la CFR Cluj și există pericolul să nu primească licența

Și cum un necaz nu vine niciodată singur, trei dintre colaboratorii pe care i-a avut Dan Petrescu la CFR Cluj, Valeriu Bordeanu, Costin Curelea și Bogdan Aldea, își vor depune memoriu pentru a primi restanțele financiare, iar dacă datoriile nu vor fi achitate în cel mai scurt timp ardelenii riscă să nu primească licența.

”Sunt foarte dezamăgit! Nu mă așteptam la un astfel de tratament, mai ales că am stat mai bine de trei ani la CFR Cluj. Au fost situații în care am suplinit și funcția de antrenor principal, așa cum s-a întâmplat pe finalul sezonului trecut”, a declarat Bordeanu pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT

”Am fost apropiat cu Marian Copilu. Cu el am făcut actul în numele clubului, pentru că și el ia deciziile. Sunt datorii din luna septembrie. Atunci am zis să înțelegem situația, mai ales că am vorbit cu Marian. Așa că am făcut un act prin care am fost de acord să amânăm plata până la 20 decembrie. Dar, nici acest termen nu s-a respectat”, a adăugat Bordeanu.

CFR Cluj, pierderi financiare importante față de 2019

Secundul lui Dan Petrescu a precizat că împreună cu Costin Curelea și Bogdan Aldea își vor depune joi memoriile la Comisia de Licențiere din cadrul FRF: ”Îmi pare rău! Lumea mă știe, nu sunt genul de om conflictual. Dar, asta este, voi depune memoriu la Comisia de Licențiere”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Este doar a doua oară, în viața mea, când depun memoriu față de un club. S-a mai întâmplat când eram la Steaua lui Gigi Becali, când am avut acel conflict. Nu am crezut că se va ajunge aici”, a mai spus Bordeanu.

Pentru 2020, CFR Cluj a înregistrat venituri cifrate la 64.270.451 lei (aproximativ 13.000.000 euro). Faţă de 2019, campioana României a pierdut peste 30.000.000 lei, în special din cauza banilor mai puţini veniţi de la UEFA. Cu stadionul închis din cauza pandemiei de coronavirus, ardelenii au încasat doar 1.479.086 lei (aproximativ 300.000 de euro) de pe urma biletelor. În 2019, în conturile campioanei României au intrat 4.688.539 lei (aproximativ 950.000 de euro) la acest capitol.

ADVERTISEMENT