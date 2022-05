CFR Cluj, primul transfer pentru sezonul viitor de Liga 1. Ce jucător va avea la dispoziție Dan Petrescu

Actualul jucător al ilfovenilor a jucat sub comanda tatălui său în 12 meciuri din Casa Pariurilor Liga 1. A reușit un gol și o pasă decisivă.

Primul transfer al lui CFR Cluj: Denis Ciobotariu se întoarce în Gruia

Stoperul a dezvăluit că își dorește ca CFR Cluj să câștige cel de-al cincilea titlu consecutiv și practic să primească și el o medalie de campion, jucând pentru ardeleni șase meciuri în acest sezon.

„Mi-aş dori să ia CFR campionatul, ar fi și în beneficiul meu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a fost sincer fiul lui Liviu Ciobotariu.

După ultimul meci pierdut de FC Voluntari, 0-1 în fața celor de la Universitatea Craiova, Denis Ciobotariu a explicat pentru că nu va mai continua în Ilfov: „La finalul sezonului plec şi eu. Eu sunt împrumutat aici, la Voluntari. Sunt mulţi jucători care îşi termină contractul cu FC Voluntari, din câte am înţeles”.

Denis Ciobotariu a fost exclus din lot de către Dan Petrescu. Va avea o concurență teribilă la CFR Cluj

Dan Petrescu a decis să îl scoată de pe lista de Liga 1 deși Denis Ciobotariu era la acel moment din Casa Pariurilor Liga 1.

a luat această decizie înaintea meciului cu FC Voluntari de pe 31 octombrie 2021, deoarece tatăl său este antrenorul celor de la FC Voluntari și fundașul central i-ar fi putut dezvălui detalii tactice.

„Cu Ciobotariu am vorbit înainte de meci, i-am zis că nu face parte din lot la acest meci. Nu am vrut să iasă discuții. Nu am nicio problemă cu el. I-am spus: ‘Ciobi, nu vreau să te bag într-un scandal’. El a înțeles, mi-a spus: ‘Mister, mă duc să joc la echipa a doua’”, .

Denis Ciobotariu va avea parte de concurență acerbă pe fostul preferat al lui Dan Petrescu însă are avantajul că poate evolua și în banda dreaptă și chiar în stânga a defensivei.

Jucătorul transferat de la Dinamo pentru 800.000 de euro se va bate pentru un post de titular cu Andrei Burcă, Graovac, Yuri, Bouhenna sau Dimitrov.