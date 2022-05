Dan Petrescu, discurs incredibil în pauza meciului CFR Cluj – Farul. „Vina mea e că v-am lăsat la cununia lui Costache. Gata cu astea!” Exclusiv

CFR Cluj a reușit să câștige un meci deosebit de important în lupta la titlu. A fost 1-0 contra Farului lui Gică Hagi, care pierduse meciurile anterioare, pe teren propriu, 0-3 cu Craiova și .

Dan Petrescu și-a făcut praf jucătorii în pauza meciului CFR Cluj – Farul. „Ați uitat pentru ce suntem aici? Vina mea e că v-am lăsat la cununia lui Costache!”

Nu a fost deloc liniște în vestiarul CFR-ului! După o primă repriză în care campioana a fost dominată ca joc și ca ocazii de mânjii lui Hagi, Petrescu a reușit să-și trezească echipa la pauză.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat ce s-a întâmplat între reprize în cabina gazdelor. Antrenorul a avut un discurs extrem de dur la adresa jucătorilor, cărora le-a reproșat lejeritatea și lipsa de concentrare. Asta după ce în zilele dinaintea meciului .

„Este vina mea pentru evoluția voastră. Este vina mea pentru că am fost de acord cu voi să vă las mai liberi săptămâna asta!

ADVERTISEMENT

Este vina mea că am fost de acord să mergem marți la masă, apoi miercuri la cununia lui Costache. Ați uitat pentru ce suntem aici? Am tratat săptămâna asta ca și cum s-ar fi terminat campionatul…

Nu e posibil așa ceva! Gata cu astea! Nu se va mai întâmpla așa ceva cât timp voi mai fi eu aici, la CFR!”, povestesc jucătorii despre ce s-a întâmplat la .

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a vorbit la final despre greșelile de tactică pe care le-a făcut și ce a schimbat la pauză

Iar a avut efectul așteptat de tehnician în partea a doua a întâlnirii. Dar, bineînțeles, un rol la fel de important l-au avut schimbările tactice pe care Petrescu le-a efectuat la pauză și despre care a vorbit după meciul câștigat cu 1-0.

„Am suferit mai mult în prima repriză. Au avut 3 ocazii mari, am avut și noi două. Le-am spus la pauză că, deși joacă așa cum joacă, e vina mea. Îmi pare rău că nu am început cu echipa din repriza a doua. La pauză am făcut niște schimbări de sistem și de jucători.

ADVERTISEMENT

Am pregătit meciul cu trei fundaşi şi în ultima clipă am schimbat şi am jucat cu doi. Dar am avut noroc cu golul din repriza a doua”, . De asemenea, antrenorul și-a anunțat jucătorii că azi îi așteaptă la antrenament!

ADVERTISEMENT

Billel Omrani, omul care a înțeles exact ce trebuie să facă pentru ca CFR să obțină cele trei puncte

În afara schimbărilor de sistem despre care vorbea, Petrescu a avut inspirație și cu introducerea a doi jucători. Sunt de fapt și cei care au creat faza singurului gol al meciului, care mărea avansul CFR-ului de FCSB la 5 puncte!

În minutul 66, Billel Omrani a croșetat în banda stângă, Boboc „l-a admirat”, Mladen nu a putut împiedica centrarea care a ajuns la . Atacantul de 22 de ani, care abia fusese introdus de Petrescu pe teren, a marcat primul său gol în Liga 1. A fost răsplata pentru antrenor a celui adus astă-iarnă din Italia, unde plecase de la 12 ani.

Omrani, încă o dată decisiv, a recunoscut că discuția personală de la pauză cu Petrescu a contat cel mai mult.

„Mister a fost inspirat, am intrat eu şi Dani, şi i-am dat assist. A fost primul gol pentru el, mă bucur pentru el şi pentru echipă! Dacă vă zic ce mi-a zis Mister… Dar asta e între mine şi el. M-a motivat cum el ştie să mă motiveze! Cel mai important e că am câştigat acum. Va fi greu la Argeş, pentru că toate echipele care joacă cu CFR îşi dau viaţa”, a declarat l-a ofertat pentru sezonul următor.