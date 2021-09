CFR Cluj – Universitatea Craiova Live video ora 21:00. Echipele de start

Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova are loc luni, 20 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1, fiind partida care pune capăt acestei runde şi totodată jocul vedetă. CFR Cluj a înregistrat două eşecuri, unul în campionat şi altul în Conference League, la acelaşi scor, 0-1, de la revenirea pe bancă pentru a treia oară a lui Dan Petrescu şi

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova

Confruntarea CFR Cluj – Universitatea Craiova se dispută luni, 20 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul dr Constantin Rădulescu din cartierul Gruia, fieful tradiţional al CFR-ului atât pentru meciurile de campionat cât şi pentru cele europene. Este un meci foarte greu pentru campioana României, care şi-a pierdut cadenţa perfectă dată în campionat de cele şapte succese consecutive până la venirea lui Dan Petrescu.

Cum de luni, 20 septembrie, am intrat într-o nouă perioadă de restricţii cauzate exploziei de cazuri de COVID, pe lângă faptul că acces la meci nu vor avea decât persoanele care fac dovada schemei de vaccinare completă sau a testelor negative, procentul locurilor disponibile pe stadion va rămâne la 75 la sută dacă rata de infectare nu a ajuns la 3 la mie fie de 50 la sută dacă este de 3 la mie sau mai mult.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Universitatea Craiova

Partida CFR Cluj – Craiova se joacă luni, 20 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul ardelenilor din Gruia şi este transmisă pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. De asemeni, o puteţi urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.

La Cluj săptămâna nu începe meteorologic sub cele mai bune auspicii. Temperatura mximă preconizată pentru luni, 20 septembrie, va fi în jur de 16-17 grade iar la ora partidei va ajunge chiar la 13-14 grade iar la toate acestea se va adăuga şi un cer acoperit, predispus pe parcursul zilei la mai multe reprize de ploaie. Jocul va fi condus de arbitrul bucureştean Marcel Bârsan.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CFR Cluj – Universitatea Craiova

Dan Petrescu nu ştie cu ce jucători va putea ataca luni seară poarta Craiovei. Dennis Alibec are ruptură musculară din timpul meciului echipei naţionale în Islanda şi mai are destul până să poată reveni la antrenamente, cel puţin până la kumătatea lunii octombrie.

Billel Omrani i se alătură după partida de la Jablonec, unde oricum a intrat având probleme medicale. S-au agravat şi s-a ales şi el cu ruptură musculară, deci pauză lungă şi la el. Şi Gabriel Debeljuh nu a intrat la Jablonec apt sută la sută, dar a rezistat. Însă Bursucului îi e frică acum să nu se rupă şi el şi a mai rămas valid doar Valentin Constache şi jucătorul sâtb din liga a treia adus de urgenţă, Duşan Celar, 25 de ani.

Dan Petrescu, război cu Marius Şumudică

După ce că fotbalul prestat de CFR Cluj e de un nivel din ce în ce mai slab Dan Petrescu a intrat în clinciuri cu predecesorul său, Marius Şumudică, declarând că nu el a făcut transferurile în vară şi nici pregătirea şi acest lucru este cauza acestor evoluţii dezamăgitoare.

Marius Şumudică nu a i-a rămas însă dator şi a contraatacat foarte virulent, insunând că Dan Petrescu nu ar fi fost artizanul a trei dintre cele patru titluri luate de CFR în ultimii ani consecutiv. Acesta ar fi fost de fapt preşedintele clubului, Marian Copilu, care ar fi aranjat lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Cote la pariuri pentru jocul CFR Cluj – Universitatea Craiova

Deşi CFR Cluj are probleme seriose în atac bookmakerii merg pe mâna campioanei, care are o cotă excelentă, de 1,90 la victorie. Oltenii, dacă reuşesc al treilea succes consecutiv în Gruia au cotă de 4,30, iar un gol înscris de ei are cotă de 1,45.

Cum spuneam CFR are motive serioase să se teamă de partida cu Universitatea Craiova pentru că . Craiova a obţinut de fiecare dată victoria la capătul unor evoluţii excelente.