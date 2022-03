Chef Joseph Hadad a apelat la Mihaela Borcea ca să o salveze pe soția lui: „Am vândut tot să rămână în viață”

Joseph Hadad a făcut tot ce a putut pentru a o salva pe soția lui, diagnosticată în urmă cu mai bine de 15 ani cu cancer la sân. Din nefericire, Dumnezeu a avut alte planuri, iar celebrul bucătar a rămas văduv.

Joseph Hadad, sacrificii uriașe pentru a-și salva soția

Chef Hadad a vorbit despre cel mai dramatic episod din viața lui în podcastul lui Damian Drăghici de pe Youtube. Acesta a spus că a apelat inclusiv la Mihaela Borcea, care cunoștea niște doctori ce o puteau ajuta pe nevasta acestuia să se facă bine.

A făcut o serie de sacrificii, vânzând aproape tot ce avea pentru a-i salva viața femeii, însă oricât de mulți bani ar fi fost dispus să pună pe masa medicilor, doctorii nu au putut face nimic, din păcate.

„Mihaela Borcea, să-i dea Dumnezeu sănătate, mi-a făcut legătura cu niște doctori cunoscuți. Noi am plecat repede, în drum spre Israel. Copiii au rămas acasă. Am plecat la spital. S-au făcut niște analize.

Mai încolo, după 8 zile, doctorul mi-a zis: domnule Hadad, câți copii aveți? Nu are nicio șansă. Nu a zis că are câteva zile de viață, ci m-a întrebat direct câți copii avem”, a declarat Joseph Hadad pe .

„Am vândut tot și nu am reușit”

Nu și-a pierdut deloc speranța, ci a luptat alături de soția lui până în ultima clipă. a declarat că medicul israelian la care a mers i-a recomandat un medicament pe care îl primea lună de lună din Statele Unite ale Americii, care îl costa 4.000 de euro.

„Am vândut apartamentul, am vândut tot să rămână în viață. Am dat tot să fie în viață. Și, totuși, nu am reușit”, a spus Hadad. Agonia a durat timp de trei ani. La un moment dat, nevasta se făcuse mai bine, dar lucrurile s-au complicat brusc.

„A făcut o operație pe cap. A luat un doctor privat pentru operația la cap. A vrut mă dau cu capul de pereți. Doctorul a zis: Hadad, pregătește terenul”, a adăugat chef Hadad.