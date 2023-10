„Chiar am dat golul ăsta? Chiar am revenit?” Marian Huja, în lacrimi la Fanatik SuperLiga

Puțină lume se aștepta ca Petrolul să învingă atât de clar în Oltenia, la o cotă de 7.50 oferită de casele de pariuri, însă calculele au fost date peste cap de oaspeți. Marcatorul golului de 3-1 pentru Petrolul a fost Marian Huja, fundașul în vârstă de 23 de ani revenit pe teren după o accidentare care l-a ținut departe de gazon 10 luni

Mărturia lui Huja: ”Chiar am dat golul ăsta? Chiar am revenit?”

Era minutul 91 și 2-1 pentru Petrolul, moment în care Universitatea Craiova alerga după egalare, însă Huja a trimis perfect, cu capul, după un corner, și a risipit orice emoție pentru prahoveni. La nici 24 de ore de la gol, Huja este în continuare emoționat și și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce discuta cu Horia Ivanovici, la Fanatik SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Ai intrat, ai dat gol. Din tot ce s-a întâmplat, din timpul meciului, după meci, după ce te-ai întors acasă la familie. Ce te-a emoționat? Ce gest ai simțit care te-a emoționat, în seara marii tale reveniri?”, l-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Direct după gol, momentul golului a fost cel mai emoționant moment.

După meci eram șocat, eram așa daydream, chiar am dat golul ăsta? Chiar am revenit după 10 luni și la debut am dat gol? Pentru fundaș e special, nu o să uit niciodată. Când am plecat și m-am accidentat eram într-un moment bun, acum vreau să o reiau tot de acolo”, a recunoscut Huja, cu ochii în lacrimi.

ADVERTISEMENT

”Ți-ai dat restart la viață”, a remarcat Horia Ivanovici. ”Așa-i. Eu n-am pierdut 10 luni, am câștigat 10 luni, m-am pregătit și mai bine. Am mai multă forță, viteză, m-am uitat la mai mult fotbal. Am învățat fotbalul mai mult. Am altă idee de fotbal. Asta, mai important m-a adus

Ai nevoie de ceva sprijin în momentele astea, de ceva mai mare decât tine și decât orice. Și asta m-a ajutat mult și să nu uit mama, a fost numărul 1”, i-a dat dreptate fotbalistul. Extrem de important, în cele 10 luni departe de gazon Huja a avut-o aproape pe mama sa, cea care i-a promis că va ajunge departe dacă va rămâne serios. ”Cred că o să ajungi departe!”, a fost și concluzia lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Marian Huja a ratat transferul carierei din cauza accidentării

Nu multă lume își aduce aminte că Marian Huja a fost în urmă cu un an, însă transferul a căzut după o accidentare gravă, chiar în cantonamentul din Turcia al ”lupilor galbeni”. Marian Huja a fost curtat inclusiv de granzii FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Cluja, din momentul debutului la Petrolul, în 2020, însă doar Dinamo Kiev a fost dispusă să plătească pentru fundaș aproximativ 800.000 de euro.

Fanatik SuperLiga, emisiunea realizată și moderată de Horia Ivanovici se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Trebuie să țineți minte neapărat! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga este disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (trebuie să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (trebuie să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (trebuie să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).