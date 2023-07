Chiricheș, apărat de conducere după debutul la FCSB: „E prostie! N-au treabă cu fotbalul”

Managerul generala al vicecampioanei României a explicat că de fapt la acea fază, Vlad Chiricheș nu numai că nu era să-și dea autogol, ci prin devierea sa a salvat echipa de un atac periculos.

Vlad Chiricheș, apărat de conducere după debutul la FCSB

de conducere după debutul său la FCSB, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei României, comentând faza la care fundașul a fost aproape de un autogol.

ADVERTISEMENT

„Chiar mă uitam la faza asta despre care s-a spus că a fost Chiricheş aproape de autogol. Este o prostie scrisă şi spusă de cei care nu au nicio legătură cu fotblaul.

În primul rând îi deviază înainte, iar el loveşte mingea şi capătă mingea amplitudine. El salvează o minge care putea să devină foarte periculoasă. Puţină lume înţelege!”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, bucuros după revenirea la FCSB

după duelul câștigat de FCSB în deplasarea cu Oțelul Galați, scor 2-0, fiind bucuros după revenirea la vicecampioana României: „E un teren dificil aici la Galați, mi-aduc aminte de anii trecuți.

O echipă arțăgoasă, agresivă, poate am fi putut să jucăm mai bine și să pasăm mai mult. Personal, după două luni cred că a fost bine. Emoții? Da, așa, normale, de un nou început.

ADVERTISEMENT

Dar am fost concentrat și setat pe meciul ăsta. Cred că nu au fost probleme. Puteam să îmi dau autogol? Cred că am ajutat la faza aia, a fost o respingere bună din partea mea. Nu am avut emoții că intră în poartă”.

„Pot spune că m-am trezit așa într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să mă acomodez cât mai repede să revin la mentalitatea de aici și să aduc prin experiența mea ceva în plus.

Sunt patru victorii și sperăm să o ținem tot așa, să jucăm mai bine și să dăm mai multe goluri și să nu primim, cum a fost și în seara asta. Trebuie să încerc să mă reobișnuiesc. Am trăit așa niște momente și când am ieșit, anumite persoane care mi-au oferit niște injurii gratuite.

ADVERTISEMENT

Am arătat determinare și un spirit bun. Sunt fericit că lumea mă apreciază și le mulțumim că au făcut deplasarea asta și i-am răsplătit cu această victorie”, a mai spus Vlad Chiricheș.