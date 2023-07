Ce l-a deranjat pe Vlad Chiricheș la meciul de revenire la FCSB: “Injurii gratuite”

FCSB a reușit să câștige la Galați .Oțelul însă a avut două bare, în timp ce Florinel Coman a ratat o lovitură de la unsprezece metri.

Vlad Chiricheș se apără după debutul șters la FCSB: „Puteam să îmi dau autogol? Cred că am ajutat la faza aia!”

Vlad Chiricheș a debutat la FCSB, : „E un teren dificil aici la Galați, mi-aduc aminte de anii trecuți. O echipă arțăgoasă, agresivă, poate am fi putut să jucăm mai bine și să pasăm mai mult. Personal, după două luni cred că a fost bine”.

Căpitanul echipei naționalei nu consideră că și-a pus echipa în dificultate: „Emoții? Da, așa, normale, de un nou început. Dar am fost concentrat și setat pe meciul ăsta. Cred că nu au fost probleme. Puteam să îmi dau autogol? Cred că am ajutat la faza aia, a fost o respingere bună din partea mea. Nu am avut emoții că intră în poartă.

Pot spune că m-am trezit așa într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să mă acomodez cât mai repede să revin la mentalitatea de aici și să aduc prin experiența mea ceva în plus”.

Chiricheș a fost luat în colimator încă de când a ieșit la încălzire, iar acest lucru l-a afectat puțin: „Sunt patru victorii și sperăm să o ținem tot așa, să jucăm mai bine și să dăm mai multe goluri și să nu primim, cum a fost și în seara asta. Trebuie să încerc să mă reobișnuiesc. Am trăit așa niște momente și când am ieșit, anumite persoane care mi-au oferit niște injurii gratuite.

Am arătat determinare și un spirit bun. Sunt fericit că lumea mă apreciază și le mulțumim că au făcut deplasarea asta și i-am răsplătit cu această victorie”, a mai stoperul, la .

Andrei Cordea, concluzii după Oțelul – FCSB 0-1: „Suntem fericiți, ca o familie”

, însă jucătorii lui Elias Charalambous se instalează pe primul loc în SuperLiga și se reușesc un start excelent față de sezoanele precedente. Andrei Cordea pare în revenire de formă la FCSB, după ce i-a dat o pasă de gol lui Octavian Popescu și a scos apoi un penalty:

„Suntem fericiți, ca o familie, mă bucur că au venit jucători de calitate și suntem o echipă valoroasă și să continuăm pe acest drum. E normal, am jucat acum trei zile, nu am făcut o partidă bună, dar ușor, ușor o să ne obișnuim”.

Mijlocașul s-a resimțit destul de puternic după ce a fost faultat în careu și a venit la interviuri cu o pungă de gheață: „Sunt bine, mă doare. L-am prins unu la unul, a băgat alunecare, m-a lovit și un alt jucător zicea te-a atins dar n-a fost! Păi dacă m-a atins cum să nu fie?!”.

Andrei Cordea trece prin cea mai dificilă perioadă la FCSB: „Mi-a fost greu, dar m-am obișnuit”

, Andrei Cordea a căzut într-un con de umbră la FCSB: „Dumnezeu mi-a arătat că viața de fotbalist nu e mereu roz, am încercat să mă antrenez bine, dar din păcate am suferit prin jocul pe care l-am prestat. Știam că voi juca mai mult și îmi voi ajuta echipa să ne batem la campionat.

Mi-a fost greu, dar m-am obișnuit. Mă bucur că am putut să joc mai mult și am ajutat echipa. Vreau să joc pentru echipă indiferent câte minute sunt pe teren. Acum arăt asta mai mult și îmi doresc foarte mult să fiu sănătos.

Nu mă mai gândesc la absolut nimic, doar să mă pregătesc bine și când intru să îmi ajut echipa cu pase sau goluri. Au venit jucători cu foarte mare experiență și trebuie să câștigăm fiecare meci”, a concluzionat mijlocașul.