Christophe Galtier, explicații pentru eliminarea lui PSG din Champions League: ”Am luat un gol cu adevărat stupid”

După o înfrângere la limită pe Parc des Princes în prima manșă, elevii lui Christophe Galtier au mers plini de încredere la Munchen că pot întoarce rezultatul, dar , scor 0-2.

Prima reacție a lui Christophe Galtier după eliminarea lui PSG din Champions League

La finalul partidei pierdute cu Bayern Munchen în returul optimilor de finală ale Champions League, scor 0-2, antrenorul lui PSG, Christophe Galtier, a pus eliminarea pe seama greșelilor făcute de jucătorii săi și pe problemele de efectiv.

”Nu am știut să înscriem pe punctele noastre forte. Am creat situații, dar din păcate nu am reușit să le concretizăm. Apoi, în a doua repriză, luăm acel gol cu ​​adevărat stupid după ce pierdem mingea în propriul careu.

La acest nivel, trebuie să ai mai multă luciditate și să nu-ți fie rușine să joci cu minge lungă atunci când este cazul. Primim un gol la o încercare de a ieși cu mingea la picior. Este o frustrare, o dezamăgire.

Ce a făcut diferența la dubla confruntare? Problemele de efectiv. Am avut o mulțime de absenți și în primul, și al doilea joc. A trebuit să schimbăm doi fundași centrali în timpul meciului. Bayern a dominat, la fel ca și în tur, dar acum am arătat o altă față”, a declarat Galtier, conform .

Jucătorii lui PSG recunosc că Bayern a meritat calificarea

Portarul Gianluigi Donnarumma a fost un monument de dezamăgire după eliminare. ”Sunt multe dezamăgiri. Champions League se joacă pe detalii. Am fi putut face mai mult. Suntem cu toții supărați. Acum trebuie să ridicăm capul”, a spus italianul.

Fundașul Danilo Pereira, considerat , a avut puterea de a recunoaște că Bayern a fost echipa superioară și a meritat calificarea în sferturile de finală.

”Trebuie să spunem că Bayern a fost mai puternică decât noi. Am avut ocazii în prima repriză, dar nu le-am fructificat. În Champions League e greu. Am făcut greșeli după aceea. E greu să ieși așa, dar e Champions League.

Bayern Munchen este o echipă fizică, care câștigă multe dueluri. Când nu câștigi dueluri, este dificil. Nu am prea multe cuvinte. Trebuie să progresăm în continuare. Trebuie să fim mândri de noi înșine. Avem jucători grozavi aici care trebuie să lucreze împreună pentru a crește”, a afirmat Pereira.