Patru noi concurenți la Survivor România All Stars 2024! Unele nume nu vor fi pe placul fanilor emisiunii

După ce nu una, ci două concurente au părăsit deja competiția Survivor România All Stars 2024, ambelor echipe din Republica Dominicană li se vor alătura noi concurenți. Unele nume sunt destul de controversate.

Cine sunt noii concurenți de la Survivor România All Stars

La finalul primei săptămâni, și, conform primelor informații, ea nu a fost singura, căci pe drumul de întoarcere a mai fost însoțită de cineva.

care a revenit la rândul său în România. Dar echipele nu vor rămâne pentru mult timp în stadiul acesta, căci urmează să li se alăture noi concurenți.

a anunțat că, în curând, fanii emisiunii îi vor vedea din nou în acțiune pe unii dintre cei care au făcut furori în sezoanele lor. Iar unele nume sunt chiar controversate.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm noii concurenți ai emisiunii Survivor All Stars: Elena Marin, Alexandra Ciomag, Cătălin Zmărăndescu și Sorin Pușcașu”, sunt numele anunțate de celebra pagină.

De data aceasta, Mihai Zmărăndescu își susține tatăl

Faptul că echipei Faimoșilor i se va alătura Cătălin Zmărăndescu a fost destul de evident și din clipul de prezentare difuzat de emisiune. Multe dintre imagini au surprins multiplele tatuaje pe care fostul luptător le are, astfel că nu a fost greu de ghicit.

De altfel, de data aceasta, el va fi susținut și de fiul său. Mihai Zmărăndescu a mărturisit, , că va fi de partea tatălui său, cu care s-a împăcat recent. Ba mai mult, i-ar plăcea să intre împreună la Survivor România All Stars 2024.

„Evident că l-aș susține pe tata. Și cu Jador mă înțeleg bine, și cu Zanni, Moro e și mai apropiat de mine. Tot ce pot să le doresc e să nu se accidenteze. Să fie atenți. Mă gândesc dacă aș putea intra pe parcurs.

Dar e mai greu să intri după o lună. Mi-ar plăcea să merg cu tatăl meu. Eu în ediția anterioară am intrat mai târziu. Atunci am slăbit mult după un timp, mi s-a cam dus vlaga. Acum e altceva, nu mai am grăsime, sunt tot pătrățele. Cred că m-aș descurca mai bine”, ne-a spus Mihai Zmărăndescu.