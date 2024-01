Eliminare șoc la Survivor All Stars România! După Andreea Tonciu, o altă Faimoasă pleacă acasă

Eliminare șoc la Survivor All Stars România. După Andreea Tonciu, o altă Faimoasă se pare că a plecat acasă. Ce se întâmplă în Republica Dominicană? Surpriza va fi cu adevărat mare pentru fanii show-ului.

Andreea Tonciu, eliminată de la Survivor

Survivor All Stars România a debutat marți, 16 ianuarie. De asemenea, unei concurente i s-a făcut inclusiv rău.

Tot săptămâna aceasta am aflat și ce Faimoasă pleacă acasă. Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor All Stars România, chiar din prima săptămână. Se pare că echipa sa a dorit să o trimită înapoi în România.

Drept urmare, a fost nevoită să se întoarcă în România. Deși a sperat că o să poată rezista măcar 3-4 săptămâni în Republica Dominicană, iată că norocul nu a fost de partea vedetei.

„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau.. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a a declarat Andreea Tonciu, după ce fost eliminată de la Survivor.

Eliminare șoc la Survivor All Stars România

Iată că după Andreea Tonciu, însă, o altă Faimoasă pleacă și ea acasă. Este vorba despre Elena Ionescu. Cum s-a aflat acest lucru? Andreea Tonciu s-a întors în România și le-a povestit fanilor săi întreaga experiență pe contul personal de socializare.

Totuși, se pare încă că Faimoasa nu s-a întors singură acasă, ci alături de Elena Ionescu. Imaginea a fost surprinsă de un fan al show-ului Survivor România, în aeroportul din Frankfurt, arată . Aceeași persoană a povestit și motivul pentru care Elena Ionescu a fost eliminată.

Conforma sursei citate, Faimoasa ar fi fost eliminată în ura unei probe cu bile. Totuși, rămâne de văzut când va fi difuzat acel moment, dar și când va avea loc eliminarea Elenei Ionescu de la Survivor România.

„Gata! Într-un final am ajuns acasă. Wow! De abia aștept să ajung la Rebi. Sunt atât de obosită, de nu vă imaginați. De două zile pe drum, în final acasă, unde e cel mai bine”, a transmis azi-noapte pe Instagram, Andreea Tonciu.