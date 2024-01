Bomba momentului, la Survivor! Andreea Tonciu, eliminată? Mama vedetei o cam dă de gol

Pleacă Andreea Tonciu prima de la Survivor România All Stars? Vedeta riscă să iasă din competiție azi, 18 ianuarie 2024, în gala care va fi transmisă de PRO TV de la ora 21:30.

Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor? Mama vedetei spune că experiența e cumplită pentru fiica ei

Spunem asta întrucât Andreea nu a început cu dreptul competiția din punct de vedere sportiv. În topul celor mai eficienți concurenți, prezentat în exclusivitate de FANATIK, vedeta se află pe penultimul loc.

Pentru brunetă, chiar dacă pleacă sau rămâne în concurs, este o mare realizare având în vedere că nu este sportivă, susține mama ei. Maria Tonciu a declarat, pentru FANATIK, că speră ca fata ei să vină acasă dacă va simți că nu mai poate suporta condițiile din Republica Dominicană.

De altfel, încă din prima zi, fosta asistentă de televiziune s-a plâns că a fost înțepată de niște gâze și i s-au umflat gleznele, cerând ajutorul medicului. Pentru ea, prezentată ca diva emisiunii, să reziste în condițiile vitrege din junglă nu e deloc ușor.

„Este un pic incomod pentru Andreea să participe la probe”

„În legătură cu participarea Andreei în această emisiune, pot spune că și-a dorit din tot sufletul să facă parte din acest proiect. Pentru ea reprezintă enorm de mult acest concurs. Însă, într-adevăr, toate probele sunt grele, ea nefiind o sportivă sau femeie care se antrenează zilnic.

Este un pic incomod pentru Andreea să participe la aceste probe. Clar îi este foarte greu să facă lucrul acesta. Cu toate astea, este foarte încântată că a făcut parte din acest proiect. Pentru ea reprezintă foarte mult lucrul acesta”, a mărturisit Maria, mama Andreei Tonciu, pentru FANATIK.

Deși știa la ce se înhamă, căci Andreea Tonciu a participat și în sezonul al treilea, cel câștigat de nu a putut refuza oferta Familia a încurajat-o pe Andreea, iar mama ei i-a zis că va avea toată susținerea indiferent prin ce situații va trece în Dominicană.

Mama Andreei nu crede că fata ei va rezista mult în competiție: „Să vină acasă urgent!”

„Vă dați seama că, plecând de acasă, am încurajat-o. Suntem alături de ea în fiecare clipă. Mie mi se pare foarte greu ce are de făcut. Plus că, nu mulți oameni au curaj să participe la așa ceva, fie că participi doar o săptămână, două sau cinci.

Personal, mi se pare foarte greu să te participi la acest proiect. Și doar pentru lucrul acesta, noi, familia, am fost încântați. Am apreciat că a avut din nou curaj să meargă în Dominicană pentru această competiție. Repet. Este foarte, foarte greu!”, a completat mama faimoasei Andreea Tonciu, pentru FANATIK.

Întrebată cât crede că va sta în , după ce în sezonul ei nu a trecut de prima eliminare, Maria Tonciu ne-a zis că nu crede că de data asta va rezista mai mult. Iar asta din motivele expuse mai sus: probele fizice sunt mult prea dificile pentru vedetă.

„Sincer nu cred că va rezista prea mult, mai ales că se vor face eliminarea în urma rezultatelor sportive”, ne-a spus mama Andreei. „Îi doresc să fie puternică”, a încheiat Maria Tonciu.