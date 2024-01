Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, explică de ce a picat Survivor pentru el, cu tatăl acolo: „Am fost sunat”

FANATIK a aflat motivul real pentru care fiul lui Cătălin Zmărăndescu nu a ajuns pe lista, deși era unul din numele vehiculate, alături de tatăl său, mai ales că cei doi s-au împăcat recent. Mihai a făcut dezvăluiri în exclusivitate!

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a explicat motivul real pentru care nu se află pe lista de la Survivor All Stars

Mihai și Cătălin Zmărăndescu nu și-au vorbit o bună bucată de vreme, din motive personale, însă cei doi s-au apropiat de curând, petrecând sărbătorile împreună. Inițial, s-a speculat că amândoi vor participar la Survivor All Stars, doar că pe lista show-ului de la PRO TV numele lor nu au mai apărut.

Zmărăndescu Junior nu a refuzat postul de pe Pache Protopopescu pentru că tatăl său era unul din numele dorite, ci dintr-un cu totul alt motiv. Ba mai mult, după cum a declarat Mihai pentru FANATIK, este gata să se ducă în acest show, chiar dacă va intra pe parcurs. Interesant este că, în cele din urmă, nici Cătălin nu a mai fost confirmat.

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu avea alte lucruri pe cap și de aceea n-a dat un răspuns ferm când a fost sunat de producție pentru a face parte din așa numitul sezon suprem! Avea un meci de susținut (n. red.: tânărul practică MMA), iar atunci când a primit propunerea toată atenția sa era îndreptată către ringul de box.

„Inițial, am fost sunat și n-am fost prea precis în exprimare… Nu mă gândeam dacă să merg sau nu, dar acuma că m-am împăcat cu tatăl meu… Vă dați seama că strategia pentru rating era foarte bună să fiu și eu și tatăl meu acolo. Eu am fost foarte concentrat cu meciul pe care l-am susținut, pentru care m-am antrenat mult”, a declarat Mihai Zmărăndescu, pentru FANATIK.

Pe cine susține Mihai, în afară de tatăl său. Ce spune despre posibila plecare în Dominicană: „Asta îmi zicea și Zanni”

Întrebat dacă i-ar face galerie din fața micului ecran tatălui său, în cazul în care Cătălin va intra ulterior, Mihai a răspuns afirmativ fără să ezite. L-ar susține dar nu e singurul pentru care ar face campanie. Este extrem de atașat și de și și va fi atent și la Jador, pe care îl cunoaște, de altfel, destul de bine.

„Evident că l-aș susține pe tata. Și cu Jador mă înțeleg bine, și cu Zanni, Moro e și mai apropiat de mine. Tot ce pot să le doresc e să nu se accidenteze. Să fie atenți. Mă gândesc dacă aș putea intra pe parcurs, dar e mai greu să intri după o lună. Mi-ar plăcea să merg cu taătl meu.

Eu în ediția anterioară am intrat mai târziu. Atunci am slăbit mult după un timp, mi s-a cam dus vlaga. Acum e altceva, nu mai am grăsime, sunt tot pătrățele. Cred că m-aș descurca mai bine.

E mai greu să intri după o lună, chiar asta îmi zicea și Zanni (n. red.: fostul concurent a fost anul trecut invitat special în Dominicană, alături de alte vedete din sezoanele Survivor). Nu sunt doar traseele,sunt și condițiile de acolo, e căldura. Plus că nu poți să dormi cum trebuie. Ei sunt deja obișnuiți după o lună. Tu dacă vii ca nou, e altfel adaptarea”, a completat fiul lui Cătălin Zmărăndescu, pentru FANATIK.

Băiatul lui Zmărăndescu, dorit și anul ăsta în ring de Moroșanu

Cât despre lupte, Mihai ne-a mai povestit că se gândește să mai intre în cușca MMA anul ăsta, mai ales că bătăliile sale s-au bucurat de un real succes în vizualizări anul trecut. Cătălin Moroșanu i-a propus să se mai bată,. Luptătorul a spus că va analiza foarte atent fiecare ofertă pe care o va primi de acum înainte.

„Mi-a propus Moro să mă bat iar anul ăsta. Am făcut cele mai multe vizualizări. Am avut și 3 luni grele de pregătire și nu știu dacă merită iar. De obicei, trebuie să vină oferta și după aia…”, a încheiat fiul lui Cătălin Zmărăndescu.