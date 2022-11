Cine a făcut YouTube? Este site-ul unde vezi tot ceea ce îți place

Cine a făcut YouTube? Este site-ul cu o interfață ușor de utilizat, unde vezi tot ceea ce îți place, de la videoclipuri de muzică, filme sau clipuri cu animale. Care a fost prima filmare urcată pe platforma video.

Cine sunt fondatorii YouTube? Utilizatorii pot încărca și viziona cele mai frumoase și mai amuzante filmări

Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim sunt trei tineri angajați ai PayPal care au pus bazele YouTube în urmă cu 17 ani. A fost creat în februarie 2005, sediul companiei fiind în San Bruno, California, Statele Unite ale Americii.

Platforma video folosește tehnologia Adobe Flash. Numele domeniului a fost activat pe 15 februarie 2005, în timp ce site-ul web cu această adresă a fost creat în lunile imediat următoare.

Înaintea de lansarea oficială, creatorii au oferit publicului o primă previzualizare. Se întâmpla cu 5 luni înainte, primul videoclip ”urcat” fiind chiar de unul dintre fondatori. Mai exact, este vorba de Jawed Karim.

Chad Hurley a studiat la Universitatea Indiana din Pennsylvania din orașul Indiana, statul Pennsylvania. Ceilalți doi au învățat la Universitatea Illinois din orașul Urbana, comitatul Champaign, statul Illinois.

Jawed Karim, prima persoană urmărită pe YouTube

Primul clip postat pe platforma video YouTube a fost intitulat Me at the zoo. Practic Jawed Karim, unul dintre fondatorii site-ului, a fost prima persoană urmărită. Evoluția sa este una uimitoare de la momentul respectiv și până în prezent.

În clipa în care PayPal, la care lucra alături de cei doi prieteni, a fost cumpărată de eBay, a primit un bonus. Banii au fost investiți într-un birou care s-a construit în interiorul unui garaj, acolo s-au pus bazele ”afacerii”.

Ulterior, Karim și-a îndreptat atenția către studii și s-a înscris la Stanford University. S-a specializat pe partea de calculatoare, dar a rămas în continuare consultat pentru ceilalți doi amici și fondatori americani.

Lucrurile s-au schimbat enorm pentru tânărul care a apărut prima dată pe YouTube, mai ales după ce Google a cumpărat site-ul, în octombrie 2006. Potrivit unor informații primite de Wall Street Journal, a fost plătit cu acțiuni la Google, acestea având o valoare de peste 64,2 milioane de dolari.

Suma este mai mică în comparație cu ceilalți doi prieteni pentru că plecase din companie înainte de marea vânzare. Spre exemplu, Chad Hurkey, co-fondatorul YouTube, a fost plătit cu 694,087 acțiuni la Google, valoarea depășind 345 milioane de dolari.

De asemenea, acțiunile care i s-au cuvenit lui Steve Chen s-au ridicat la suma de aproximativ 326.2 milioane de dolari.

YouTube, blocat în mai multe țări

YouTube a fost blocat de-a lungul anilor în mai multe țări, printre acestea numărându-se Tunisia, Thailanda și Iran. Unele videoclipuri au fost interzise și în Turcia, pe parcursul a mai mulți ani, 2007 și 2008.

Restricțiile au fost ridicate de fiecare dată după câteva zile. Una dintre aceste blocări a avut legătură cu niște filmări în care Mustafa Kemal Atatürk era insultat. De asemenea, unele pagini au fost blocate și în Emiratele Arabe Unite.

În aceeași notă, site-ul avea să fie interzis în Pakistan din cauza unor materiale ofensatoare privitoare la credința islamică. Acestea includeau imagini ale profetului Muhammad. Restricția a avut loc la 23 februarie 2008.